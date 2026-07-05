Kylian Mbappé beleállt az alattomos paraguayiakba

Franciaország továbbjutott a vb-nyolcaddöntőből

Deschamps attól tartott, hogy Kylian Mbappé meg fog sérülni a sok rugdosódás következtében. A szövetségi kapitány a lefújást követően azt furcsállotta, hogy az agresszívan játszó – és saját edzőjük, Gustavo Alfaro szerint oroszlánként küzdő – paraguayiak nem kaptak egy sárga lapot sem, miközben az ő játékosai hármat is, de a játékvezető kritizálása helyett inkább örült a sikernek, és megjegyezte, hogy jó tapasztalatot ad egy ilyen összecsapás is. Az egyik lapot kapó Bradley Barcola elárulta, még soha nem látott ehhez hasonló mérkőzést, ennyi piszkos trükkel és hátulról történő lökéssel.

Franciaország ellenfele a magyar idő szerint csütörtökön 22 órakor kezdődő foxborough-i negyeddöntőben a Kanadát búcsúztató Marokkó lesz. A két csapat a négy évvel ezelőtti vb-n is találkozott egymással, akkor az elődöntőből 2-0-s sikerrel jutottak tovább az európaiak.