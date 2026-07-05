francia válogatottlabdarúgó-vb 2026paraguayi válogatottKylian Mbappé

Kylian Mbappé beleállt az alattomos paraguayiakba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ezúttal már a negyeddöntőben megismétlődik a legutóbbi labdarúgó-világbajnokság egyik elődöntős párosítása. Marokkó ellenfele Franciaország lesz, amely Kylian Mbappé tizenegyesgóljával 1-0-ra győzte le Paraguay válogatottját. A philadelphiai hőségben a dél-amerikaiak minden eszközt bevetettek, hogy megállítsák a franciákat, de az európaiak felvették a kesztyűt.

Wiszt Péter
2026. 07. 05. 6:06
Kylian Mbappé sok időt töltött a földön Paraguay ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaország továbbjutott a vb-nyolcaddöntőből

Deschamps attól tartott, hogy Kylian Mbappé meg fog sérülni a sok rugdosódás következtében. A szövetségi kapitány a lefújást követően azt furcsállotta, hogy az agresszívan játszó – és saját edzőjük, Gustavo Alfaro szerint oroszlánként küzdő – paraguayiak nem kaptak egy sárga lapot sem, miközben az ő játékosai hármat is, de a játékvezető kritizálása helyett inkább örült a sikernek, és megjegyezte, hogy jó tapasztalatot ad egy ilyen összecsapás is. Az egyik lapot kapó Bradley Barcola elárulta, még soha nem látott ehhez hasonló mérkőzést, ennyi piszkos trükkel és hátulról történő lökéssel.

Franciaország ellenfele a magyar idő szerint csütörtökön 22 órakor kezdődő foxborough-i negyeddöntőben a Kanadát búcsúztató Marokkó lesz. A két csapat a négy évvel ezelőtti vb-n is találkozott egymással, akkor az elődöntőből 2-0-s sikerrel jutottak tovább az európaiak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektámogatás

A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Kiss Gergely avatarja

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu