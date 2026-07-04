A vb legdurvább és nagyon gyenge meccsén Marokkó ment a nyolc közé

Unahi második gólja után minden eldőlt - Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Kész, ezzel minden eldőlt, csak éppen Marokkó nem akarta ezt tudomásul venni. A 98. percben újabb kontra után ott zörgött a harmadik marokkói gól, ezt Rahimi váltotta gólra.

Az első társházigazda búcsúját Kanada egészen biztosan szomorúan vette tudomásul. Hogy a világ is? Ebben nem vagyunk biztosak.

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Kanada–Marokkó 0-3 (0-0)