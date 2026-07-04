MarokkóKanadalabdarúgó-vb 2026

A vb legdurvább és nagyon gyenge meccsén Marokkó ment a nyolc közé

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Alacsony színvonalú és nagyon durva mérkőzésen esett ki Kanada a labdarúgó-világbajnokságon. Marokkó az első félidőben gyakorlatilag semmit sem csinált, a második félidő elején lőtt egy gólt, majd még kettőt, ezzel 3-0-ra nyert Houstonban.

Lantos Gábor
2026. 07. 04. 21:04
Marokkó boldog, mert bejutott a legjobb nyolc közé Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
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Morocco's midfielder #08 Azzedine Ounahi celebrates scoring his team's second goal with teammates during the 2026 World Cup round of 16 football match between Canada and Morocco at the Houston Stadium in Houston on July 4, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Unahi második gólja után minden eldőlt - Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Kész, ezzel minden eldőlt, csak éppen Marokkó nem akarta ezt tudomásul venni. A 98. percben újabb kontra után ott zörgött a harmadik marokkói gól, ezt Rahimi váltotta gólra. 

Az első társházigazda búcsúját Kanada egészen biztosan szomorúan vette tudomásul. Hogy a világ is? Ebben nem vagyunk biztosak.

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Kanada–Marokkó 0-3 (0-0) 

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