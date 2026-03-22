Hatvan éve vitatkozik a világ, hogy bent volt-e a döntő gól, vagy sem

Túl sokat nem tanultak az angolok a brazíliai leckéből. Dölyfösen, a labdarúgó-vb aranyérmének a biztos tudatában utaztak el az 1950-ben Dél-Amerikába, majd megszégyenülve, a kertek alatt szivárogtak haza, miután kikaptak a színtiszta amatőrökből álló Egyesült Államoktól, majd Spanyolországtól is, és már a csoportkört sem élték túl. Ennek ellenére egy darabig továbbra is meggyőződésük maradt a felsőbbrendűségük a futballban, és ez a hitük megmaradt 1953. november 25-ig, amikor a magyar válogatott 6:3-ra megleckéztette őket a Wembley-stadionban, majd 1954. május 23-án Budapesten 7:1-es megsemmisítő vereséget mért rájuk. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

1966-ban az angolok révbe értek a labdarúgó-vb megnyerésével, Bobby Moore a társak vállán ünnepelt a Rimet Kupával. Fotó: Central Press

Ez már elgondolkodtatta őket. Igaz, a magyarok csapásai után az is felvetődött, hogy nem szabadna indulni a svájci világbajnokságon, ám Walter Winterbotton szövetségi kapitány kijelentette: „A legjobbunkat fogjuk nyújtani a világbajnokságon, és mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy visszaállítsuk az angol futball tekintélyét a világban.” Ha úgy vesszük, hogy a futball feltalálói a a második világbajnokságukon túlélték a csoportkört, és a legjobb nyolc között búcsúztak, akkor kétségkívül előbbre léptek, így értékelt a brit sajtó is, de az is nyilvánvaló lett, hogy Anglia éppen nem tartozott a világ futballnagyhatalmai közé.

Anglia megszerezte a labdarúgó-vb rendezésének a jogát

Négy évvel később nem lett jobb a helyzet, a svédországi világbajnokságon az angolok a csoportjukban a brazilok, a szovjetek és az osztrákokkal is döntetlenre végeztek, amivel nem jutottak tovább. Újabb négy év elteltével, 1962-ben, Chilében kikaptak Magyarországtól, de legyőzték Argentínát és egy pontot szereztek Bulgáriától, így a második helyen mentek tovább a negyeddöntőbe, hol a vb-t később megnyerő brazilok állították meg őket.

A nagyhatalmi státusz váratott magára, ám kiváló lehetőséget kínált a bizonyításra, hogy 1960 nyarán a soros kongresszusán Angliának ítélte oda az 1966-os labdarúgó-vb rendezésének a jogát,

a sors játéka, hogy azzal a Németországgal futott ezért versenyt – az eredetileg pályázó Spanyolország menet közben visszavonta a pályázatát –, amellyel aztán a döntőben is összecsapott az aranyéremért, ami ennek a visszaemlékezésnek is a fő témája.