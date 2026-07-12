argentin válogatottsvájci válogatottvb-negyeddöntőlabdarúgó-vb 2026piros lapBreel Embolo

Svájcban botrányt kiáltottak, rossz bírói döntés vezetett a sorsdöntő piros laphoz

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A világranglista első négy helyezettje jutott a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe. Anglia után Argentína is megszenvedett ezért, a címvédő szintén hosszabbítás után harcolta ki a továbbjutást. A Svájc elleni vb-negyeddöntő hőse Julián Álvarez volt, a túloldalon főleg a kiállított Breel Embolo tette miatt bosszankodhatnak. Pedig ha Joao Pinheiro játékvezető nem adott volna tévesen sárga lapot egy argentinnak, a svájciak nem kerülnek emberhátrányba.

Wiszt Péter
2026. 07. 12. 6:50
Breel Embolo kiállítása mindent megváltoztatott az Argentína–Svájc vb-negyeddöntőn
Breel Embolo kiállítása mindent megváltoztatott az Argentína–Svájc vb-negyeddöntőn Fotó: Anadolu via AFP/Ercin Erturk
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A mérkőzés legjobbjának megválasztott Álvarez gólján és a továbbjutáson kívül Lionel Scaloni sem örülhetett sok mindennek, az argentinok szövetségi kapitánya szerint nagyon sokat szenvedtek egy fizikális csapat ellen. – Az igazság az, hogy ma a szerencse a mi oldalunkon állt, mert kiállítottak tőlük egy játékost, és onnantól kezdve lendült támadásba a csapat. Realistának kell lennünk, van min javítanunk, de legalább győztünk, és amit elértünk, az ismét történelmi jelentőségű – tette hozzá Scaloni.

A hibátlan csoportkör után már sorozatban a harmadik találkozóján megszenvedett argentin válogatott története során hetedszer jutott vb-elődöntőbe – az eddigi hatot egyaránt megnyerte.

 

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