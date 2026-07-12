Svájcban botrányt kiáltottak, rossz bírói döntés vezetett a sorsdöntő piros laphoz

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Álvarez gólján és a továbbjutáson kívül Lionel Scaloni sem örülhetett sok mindennek, az argentinok szövetségi kapitánya szerint nagyon sokat szenvedtek egy fizikális csapat ellen. – Az igazság az, hogy ma a szerencse a mi oldalunkon állt, mert kiállítottak tőlük egy játékost, és onnantól kezdve lendült támadásba a csapat. Realistának kell lennünk, van min javítanunk, de legalább győztünk, és amit elértünk, az ismét történelmi jelentőségű – tette hozzá Scaloni.

A hibátlan csoportkör után már sorozatban a harmadik találkozóján megszenvedett argentin válogatott története során hetedszer jutott vb-elődöntőbe – az eddigi hatot egyaránt megnyerte.