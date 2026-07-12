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A lecserélt Haaland teljesen kikészült, Tuchel más miatt borult ki

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Az angol válogatott hosszabbítás után fordította meg a Norvégia elleni világbajnoki negyeddöntőjét. A találkozó hőse a kétgólos Jude Bellingham volt, Thomas Tuchel szövetségi kapitány azonban mással nem lehetett igazán elégedett. A túloldalon Staale Solbakken csalódottan értékelt, Erling Haaland lecserélését nem bánta meg.

Wiszt Péter
2026. 07. 12. 6:06
Erling Haaland gratulált Jude Bellinghamnek Fotó: AFP/Roberto Schmidt
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Staale Solbakken is vigasztalta Örjan Nylandot
Staale Solbakken is vigasztalta Örjan Nylandot. Fotó: AFP/Chandan Khanna

A vereség körülményeit kegyetlennek nevező, de a játékosokat megdicsérő Solbakken könnyek között azt is megindokolta, hogy miért cserélte le Haalandot a hosszabbítás közepén: – Már teljesen elkészült az erejével, úgyhogy nem volt nehéz így dönteni. Sőt, talán már tíz perccel hamarabb is megtehettem volna. A teljes világbajnoksága nagyszerű volt, az energiáját és az erejét minden mérkőzésen felhasználtuk. Ma a második félidőben már érződött rajta a fáradtság, alig tudott talpon maradni. Így is mindent megtett, olykor balszerencséje is volt. Az öt találkozóján szerzett hét gólja viszont jól mutatja: fantasztikus vb-n van túl – mondta.

Erling Haaland maga is megszólalt a történtekről, elismerte, hogy a miami hőség sem segített neki: – Talán ez volt életem legjobb hat hete, szürreális érzés. Most nehéz erről beszélni a csalódottság miatt, de ez a gyorsan eltelt negyven nap életre szóló emlék marad. 

Különleges volt ma ilyen magas páratartalomban játszani, kemény volt, és őszintén szólva teljesen kikészültem

– mondta a támadó, aki szerint a rutinbeli különbség döntötte el a negyeddöntőt, amelyből a norvégoknak tanulniuk kell.

Norvégia a negyeddöntős szerepléssel is története legjobb világbajnokságát produkálta, míg Anglia ellenfele a magyar idő szerint szerdán 21 órakor kezdődő atlantai vb-elődöntőben a címvédő Argentína lesz.

 

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