A műesés után kiállított játékos zokogott, hosszabbításos gólok döntöttek Argentínáról

Julián Álvarez bombagóljával nyert Argentína. Fotó: Getty Images via AFP/Carl Recine

Az utolsó percekben Svájcnak már nem maradt ereje az egyenlítésre, sőt inkább az argentinok álltak közelebb az újabb gólhoz, és Lautaro Martínez a 120+1. percben egy kontratámadás végén minden nyitott kérdést lezárt (3-1). Lionel Messi gólszerzési sorozata megszakadt, de ezt aligha bánja.

Argentína a norvégokat búcsúztató Anglia ellen lép pályára a magyar idő szerint szerdán 21 órakor kezdődő atlantai vb-elődöntőben. A másik ágon egy nappal korábban (kedd 21.00) Franciaország–Spanyolország találkozót rendeznek Arlingtonban.