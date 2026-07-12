A műesés után kiállított játékos zokogott, hosszabbításos gólok döntöttek Argentínáról

Az utolsó percekben Svájcnak már nem maradt ereje az egyenlítésre, sőt inkább az argentinok álltak közelebb az újabb gólhoz, és Lautaro Martínez a 120+1. percben egy kontratámadás végén minden nyitott kérdést lezárt (3-1). Lionel Messi gólszerzési sorozata megszakadt, de ezt aligha bánja.
Argentína a norvégokat búcsúztató Anglia ellen lép pályára a magyar idő szerint szerdán 21 órakor kezdődő atlantai vb-elődöntőben. A másik ágon egy nappal korábban (kedd 21.00) Franciaország–Spanyolország találkozót rendeznek Arlingtonban.
Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő
- Argentína–Svájc 3-1 (1-0) – hosszabbítás után
gól: Mac Allister (10.), Álvarez (112.), La. Martínez (120+1.), illetve Ndoye (67.)
piros lap: Embolo (72.)
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