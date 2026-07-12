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A műesés után kiállított játékos zokogott, hosszabbításos gólok döntöttek Argentínáról

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A címvédő lesz Anglia ellenfele a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében. Argentína Svájc ellen nem remekelt, de Alexis Mac Allister fejesgóljával hamar előnybe került. Dan Ndoye a második félidő közepén egyenlített, majd Breel Embolo kiállítása miatt a svájci válogatott megfogyatkozott. A hosszabbításban Julián Álvarez és Lautaro Martínez váltotta gólra a mezőnyfölényt, 3-1-es sikerükkel az argentinok jutottak a legjobb négy közé.

Wiszt Péter
2026. 07. 12. 5:44
Breel Embolo zokogva hagyta el a pályát, miután piros lapot kapott Argentína ellen Fotó: Getty Images via AFP/David Ramos
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Julián Álvarez bombagóljával nyert Argentína
Julián Álvarez bombagóljával nyert Argentína. Fotó: Getty Images via AFP/Carl Recine

Az utolsó percekben Svájcnak már nem maradt ereje az egyenlítésre, sőt inkább az argentinok álltak közelebb az újabb gólhoz, és Lautaro Martínez a 120+1. percben egy kontratámadás végén minden nyitott kérdést lezárt (3-1). Lionel Messi gólszerzési sorozata megszakadt, de ezt aligha bánja.

Argentína a norvégokat búcsúztató Anglia ellen lép pályára a magyar idő szerint szerdán 21 órakor kezdődő atlantai vb-elődöntőben. A másik ágon egy nappal korábban (kedd 21.00) Franciaország–Spanyolország találkozót rendeznek Arlingtonban.

Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő

  • Argentína–Svájc 3-1 (1-0) – hosszabbítás után
    gól: Mac Allister (10.), Álvarez (112.), La. Martínez (120+1.), illetve Ndoye (67.)
    piros lap: Embolo (72.)

 

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