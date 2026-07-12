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Haaland mozdulata miatt lecsapott a VAR, Bellingham lett a hős

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Haaland mozdulata miatt lecsapott a VAR, Bellingham lett a hős

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Anglia jutott harmadikként az idei labdarúgó-vb elődöntőjében, Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re nyert Norvégia ellen. A rendes játékidőben VAR-vizsgálat elvett a többet támadó norvégoktól egy gólt, a hosszabbításban már Anglia volt a jobb.

Koczó Dávid
2026. 07. 12. 1:51
Erling Haaland bosszankodhatott, miután őt látták szabálytalannak: Norvégia potenciális győztes gólját elvették Anglia ellen a labdarúgó-vb negyeddöntőjében
Erling Haaland bosszankodhatott, miután őt látták szabálytalannak: Norvégia potenciális győztes gólját elvették Anglia ellen a labdarúgó-vb negyeddöntőjében Fotó: Getty Images via AFP/Dan Mullan
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Az angolok azt reklamálták, hogy az akció Harry Kane elleni szabálytalan labdaszerzésből indult, de érvényben maradt a gól.

Anglia azonban kis híján így is előnyben vonult az öltözőbe: Jude Bellingham egyenlített, Harry Kane gólját viszont les miatt nem adta meg a játékvezető.

Norvégia hiába örült, lecsapott a VAR

A második félidőben a norvégok is hasonlóan jártak: szöglet után Heggem kotorta közelről az angol kapuba a labdát, ám Turpin bírót kihívták a VAR-monitorhoz. Haaland lökte el magától Andersont a szöglet beívelése előtt, ezért nem volt érvényes a gól.

Kane ezúttal megmenekült, éppen az ő helyezkedése miatt nem volt amúgy lesen Heggem. A norvégok ezután is veszélyesebben játszottak, a hajrában viszont Aursnes nagy mentésére volt szükségük.

Nyland kapus, a brazilok elleni hős kis híján bűnbak lett: belerúgta a labdát Spence-be, de a norvégok szerencséjére nem a kapuba pattant az angol csereemberről a labda.

Bellingham-góllal dőlt el a hosszabbítás

Nyland a hosszabbítás elején már nem úszta meg: Rogers lövését középre ütötte ki, Bellingham pedig lecsapott a kipattanóra.

Aztán tizenegyest fújt Turpin Spence esésénél, de a VAR-t nem tudta átverni az angol futballista.

Solbakken nagy meglepetésre az utolsó negyedórára lecserélte Haalandot – a norvég csatárzseni lejátszotta az első olyan vb-meccsét, amelyen nem lőtt gólt. A következő lehetőségre pedig négy évet biztosan várnia kell, a rendes játékidővel ellentétben a hosszabbításban a norvégok játékában már nemigen volt benne a gólveszély.

Bellingham immár ugyanúgy hatgólos, mint Kane, Anglia 2018 után újra elődöntőbe jutott, Argentína vagy Svájc lesz az ellenfele.

Labdarúgó-vb 2026, negyeddöntő

  • Norvégia–Anglia 1-2 (1-1, 1-1, 1-2), gólszerzők: Schjelderup (36.), illetve Bellingham (45+2., 93.)

 

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