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Megfojtották a verhetetlennek hitt franciákat, Spanyolország a vb-döntőben

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Megfojtották a verhetetlennek hitt franciákat, Spanyolország a vb-döntőben

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A spanyol labdarúgó-válogatott megcsinálta azt, amiben kevesen hittek, 2-0-ra legyőzte a verhetetlennek gondolt franciákat a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében. Mbappé és társai szinte moccanni sem tudtak, Spanyolország tökéletes játékkal jutott be a vb-döntőjébe.

Lantos Gábor
2026. 07. 14. 22:59
Spanyolország tökéletes játékkal verte meg a franciákat Fotó: DAVID RAMOS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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ARLINGTON, TEXAS - JULY 14: Mikel Oyarzabal #21 of Spain converts a penalty to score his team's first goal past Mike Maignan #16 of France during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Oyarzabal tizenegyest lő a franciáknak Dallasban - Fotó: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A második félidő minden eltelt perce a spanyolok malmára hajtotta a vizet, legalábbis addig, amíg vezettek. A franciák talán abban bízhattak, hogy a spanyolok játékában alapvetően benne volt a labdavesztés, másban nem nagyon. Mindenestre a franciák ezen a világbajnokságon még nem játszottak olyan meccset, amelynek a szünetében hátrányban voltak.

Alaposan megfogta a spanyol csapat a franciát, amely csak vergődött. Az 52. percben Oyarzabal 18 méterről lőtt a kapu fölé. 

Franciaországnak momentuma sem akadt ebben az időszakban, az történt, amit Spanyolország szeretett volna. 

Aztán az 58. percben jött a második spanyol csapás. Pedro Porro tökéletesen játszotta meg a labdát, majd Dani Olmo visszaadta neki, s Porro 11 méterről a kapu közepébe lőtt. 2-0, egészen elképesztő, mennyire sebezhető volt a franciák baloldala. 

Szerencsétlen Mbappé az újabb bekapott gól után próbált erőt meríteni és lelkesíteni a társait, de ez sem tűnt meggyőzőnek. A 61. percben Yamal is gólt lőtt, de a bíró les miatt nem adta meg a találatot. 

Spain's defender #12 Pedro Porro scores his team's second goal past France's goalkeeper #16 Mike Maignan during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Pedro Porro a második spanyol gólt lőtte be a franciáknak - Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A világbajnokságok történetében soha nem volt még olyan, hogy kétgólos hátrányból fordítson. A francia csapat 69 percen át egyszer sem lőtt kapura, a spanyolok is kétszer, de ebből két gól született. Egészen döbbenetes volt mindezt a franciák szempontjából nézni és elviselni.

Az utolsó ivószünet után az volt a kérdés, maradt-e még bármi ereje a tanácstalanul vergődő galloknak, vagy ezt a meccset már kiszedi a spanyol válogatott. Arról nem is beszélve, hogy a spanyolok csak a 73. percben kezdtek el cserélni, azaz számtalan variációs lehetőségük maradt a folytatásra. 

Az utolsó negyedórát szépen pörgette le a spanyol csapat, amely teljesen megfojtotta és kivégezte az eddig roppant magabiztos franciákat.

A 78. percben Fernan Torres fejelte fölé Pedri beadását. A 81. percben nagy francia lehetőség maradt ki: Mbappé előtt jelent meg a spanyolok kapusa, Unai Simon, aki fejjel mentett. A labda Doué elé pattant, aki 24 méterről lőtt, de a spanyol kapus újra menteni tudott. A franciák ezzel előtték minden puskaporukat. A 85. percben Mbappé teljesen érthetetlen módon kent le egy sallert Unai Simonnak, elvesztette a fejét a csapatkapitány. Az utolsó percekben a spanyolok úgy adogattak, mintha edzésen lettek volna, ez pedig még megalázóbb volt a francia csapat számára.

Franciaország tehát nem jutott be sorozatban harmadszor a vb-döntőbe, Spanyolország 2010 után másodszor lett vb-finalista. Ellenfele vagy az angol vagy az argentin együttes lesz majd.

Labdarúgó-világbajnokság, elődöntő: Spanyolország–Franciaország 2-0 (1-0).

 

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