Kylian MbappéFranciaországlabdarúgó-vb 2026Spanyolország

A franciák a bírót kritizálták, de Mbappé egy lesújtó mondattal mindenkit helyretett

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Franciaországnak jobb kerete van, de Spanyolországnak jobb csapata – ezt a következtetést vonta le Luis de la Fuente a labdarúgó-világbajnokság első elődöntője után. A spanyol szövetségi kapitány szavai talán még jobban fájhattak a franciáknak, mint maga a 2-0-s vereség. Didier Deschamps a salvadori játékvezető alkalmasságát is firtatta, és nem volt ezzel egyedül francia részről, de Kylian Mbappé kimondta a csúf igazságot: nem nőttek fel a vb-elődöntőhöz.

Szalay Attila
2026. 07. 15. 7:08
Kylian Mbappé is tehetetlen volt: a spanyol válogatott 2-0-ra megnyerte a franciák elleni első elődöntőt a labdarúgó-világbajnokságon Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
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– Egyáltalán nem tartottuk magunkat a meccstervhez, az elejétől kezdve el voltunk csúszva, hárman támadtunk le két embert, Spanyolország ellen ezt nem teheted meg, mindenkire kell egy külön ember. Nem nőttünk fel egy vb-elődöntőhöz. Ha így játszol egy ilyen fontos meccsen, nem nyerhetsz – fogalmazott a Real Madrid csatára.

A 2018-ban világbajnok, a legutóbbi vb-n pedig ezüstérmes franciák most a bronzmeccsen próbálhatnak meg vigasztalódni. A 2010-es világbajnoki címe óta 2014-ben a csoportkörben, majd 2018-ban és 2022-ben a nyolcaddöntőben kieső spanyol válogatott viszont újra bejutott a döntőbe. Pedro Porro 58. percben szerzett második spanyol gólja után pedig nem is nagyon kellett izgulnia emiatt a franciák ellen.

A lenézett spanyol kapitány hihetetlen útja

Luis de la Fuente meghatódva nyilatkozott, ami érthető. A 2022-es vb után nevezték ki a válogatott élére úgy, hogy előtte az utánpótlás-válogatottakat vezette, és összességében nem volt olyan sztáredzői múltja, amit sokan elképzelnek egy spanyol szövetségi kapitány esetében. Aztán 2024-ben Európa-bajnok lett a csapattal, most pedig vb-döntőbe jutott vele.

– Látszódik, hogy meghatódtam, mert nagy feszültség és felelősség volt rajtam. Amikor három-négy éve elkezdtük ezt a munkát, és átvettük a válogatottat, akkor volt egy elképelésünk, és ehhez ragaszkodtunk. Ez juttatott el minket a döntőig, amire nagyon büszke vagyok – tekintett vissza De la Fuente.

Majd kimondta azt, ami a franciáknak talán még jobban fájhat, mint maga a 2-0-s vereség:

A mérkőzés előtt azt mondták, hogy a világ legjobb válogatottja ellen játszunk. Lehet, hogy az ellenfélnek van a legjobb kerete, de a miénk a legjobb csapat.

A világbajnokság másik elődöntőjében ma este (21.00) Argentína és Anglia csap össze.

 

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