Messi és Kane is üzent az elődöntő előtt, a két szenvedő gigász kapitánya elégedetlen

A Háromoroszlánosok 1966-ban odahaza megnyerték a vb-elődöntőjüket, 1990-ben és 2018-ban viszont hosszabbítást követően elveszítették azt, majd a bronzmérkőzést is. A már most is elért öt győzelemnél többet ugyanakkor még sosem arattak egy világbajnokságon, és a legutóbbi két Európa-bajnokság döntős szereplése is azt mutatja, hogy talán sosem látott szinten van az angol válogatott.

Thomas Tuchel (balra) és Lionel Scaloni is elégedetlen volt csapata teljesítményével a vb-elődöntőbe jutás ellenére. Fotó: AFP/Charly Triballeau

– Ez egy rendkívül sikeres időszak a válogatottunknak, és meg akarjuk tenni az utolsó lépést. Már hat hete együtt vagyunk, és minden egyes nap mindent beleadunk ezért a címerért.

Ha már bejutottunk a világbajnoki elődöntőbe, és tudjuk, hogy még mindig tudunk hová fejlődni, azt mindenképpen pozitívumként kell tekintenünk

– mondta Kane, és hozzá hasonlóan Bellingham is büszkeségét fejezte ki, hogy a teljes csapat hozzáállása nehéz körülmények között is példamutató.

A Real Madrid futballistájáról az angolok korábbi csapatkapitánya, John Terry, valamint a Brazíliával 2002-ben világbajnok Gilberto Silva a nemzetközi szövetségnek (FIFA) adott interjúban egyaránt kijelentették, Zinédine Zidane-ra, a franciák legendás középpályására emlékezteti őket. Zidane pályafutása során két világbajnoki döntőben is gólt szerzett. Bellingham ma elérheti, hogy egyben legalább az esélye meglegyen erre.