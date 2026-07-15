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Messi és Kane is üzent az elődöntő előtt, a két szenvedő gigász kapitánya elégedetlen

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Az argentin labdarúgó-válogatott eddig története során mind a hat világbajnoki elődöntőjét megnyerte, az angol háromból egynél jár ugyanebben a mutatóban. Ez alapján Argentína juthat a 2026-os vb fináléjába, az egymás elleni párharcot azonban az idei elődöntőig szintén nehézkesen eljutott Anglia sem várja esélytelenül. Lionel Messi 39 évesen is vezér – bár az újabb gólja nélkül kerültek négy közé a dél-amerikaiak –, míg az európaiaknál Harry Kane után Jude Bellingham is megvillant. Ezúttal is ők lehetnek a főszereplők a fokozott biztonsági intézkedések közepette.

Wiszt Péter
2026. 07. 15. 5:55
Az angol válogatott eddigi 13 vb-góljából 12-t Harry Kane és Jude Bellingham párosa szerzett Fotó: AFP/Rodrigo Oropeza
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A Háromoroszlánosok 1966-ban odahaza megnyerték a vb-elődöntőjüket, 1990-ben és 2018-ban viszont hosszabbítást követően elveszítették azt, majd a bronzmérkőzést is. A már most is elért öt győzelemnél többet ugyanakkor még sosem arattak egy világbajnokságon, és a legutóbbi két Európa-bajnokság döntős szereplése is azt mutatja, hogy talán sosem látott szinten van az angol válogatott.

Thomas Tuchel (balra) és Lionel Scaloni is elégedetlen volt csapata teljesítményével a vb-elődöntőbe jutás ellenére
Thomas Tuchel (balra) és Lionel Scaloni is elégedetlen volt csapata teljesítményével a vb-elődöntőbe jutás ellenére. Fotó: AFP/Charly Triballeau

– Ez egy rendkívül sikeres időszak a válogatottunknak, és meg akarjuk tenni az utolsó lépést. Már hat hete együtt vagyunk, és minden egyes nap mindent beleadunk ezért a címerért. 

Ha már bejutottunk a világbajnoki elődöntőbe, és tudjuk, hogy még mindig tudunk hová fejlődni, azt mindenképpen pozitívumként kell tekintenünk

mondta Kane, és hozzá hasonlóan Bellingham is büszkeségét fejezte ki, hogy a teljes csapat hozzáállása nehéz körülmények között is példamutató. 

A Real Madrid futballistájáról az angolok korábbi csapatkapitánya, John Terry, valamint a Brazíliával 2002-ben világbajnok Gilberto Silva a nemzetközi szövetségnek (FIFA) adott interjúban egyaránt kijelentették, Zinédine Zidane-ra, a franciák legendás középpályására emlékezteti őket. Zidane pályafutása során két világbajnoki döntőben is gólt szerzett. Bellingham ma elérheti, hogy egyben legalább az esélye meglegyen erre.

Labdarúgó-világbajnokság, elődöntő:

  • szerda: Anglia–Argentína 21.00 (Atlanta)

 

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