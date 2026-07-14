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A FIFA őrült mesterterve Messi és Argentína előre tolása?

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Ez már tényleg a csúcsfutball - papíron mindenképpen. Kedden és szerdán rendezik meg a labdarúgó-világbajnokság két elődöntőjét. A spanyol-francia és az angol-argentin összecsapások előtt persze más téma is van, amely a szurkolókat foglalkoztatja. Nevezetesen a FIFA terve, amely úgy szól, hogy a legnagyobb történet Lionel Messi újabb vb-aranya lenne.

Lantos Gábor
2026. 07. 14. 9:15
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Hegyi Zoltán
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Maciva

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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