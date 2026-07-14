A FIFA őrült mesterterve Messi és Argentína előre tolása?
Ez már tényleg a csúcsfutball - papíron mindenképpen. Kedden és szerdán rendezik meg a labdarúgó-világbajnokság két elődöntőjét. A spanyol-francia és az angol-argentin összecsapások előtt persze más téma is van, amely a szurkolókat foglalkoztatja. Nevezetesen a FIFA terve, amely úgy szól, hogy a legnagyobb történet Lionel Messi újabb vb-aranya lenne.
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