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Messi Isten kezét emlegette, Tuchel magyarázata aligha elég a dühös angoloknak

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Csalódott angolok, ünneplő argentinok. Aligha meglepő módon így lehet összefoglalni a két válogatott reakcióját a labdarúgó-világbajnokság második elődöntője után. Argentína 2-1-re nyert Anglia ellen, így hetedszer is vb-döntőt játszhat. A lefújás után a mérkőzés legjobbjának választott Lionel Messi is értékelt, akárcsak a két szövetségi kapitány és két másik csatár. Thomas Tuchel vállalja a felelősséget az Angliában kritizált döntéseiért, de nem bánta meg azokat.

Wiszt Péter
2026. 07. 16. 6:12
Lionel Messi és Harry Kane között megmaradt a kölcsönös tisztelet Fotó: AFP/Odd Andersen
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Tuchel nem bánta meg az Anglia-szerte kritizált döntését

Ezúttal sem törik meg a sorozat, és továbbra sem lesz olyan világbajnok, amelyet külföldi szövetségi kapitány irányít. Erre Thomas Tuchel maradt esélyes a legtovább, a német szakember az első világversenyén nem tudott döntőbe jutni az angol válogatottal, amely hatvan éve nem játszott vb-finálét. 

Tuchelt a brit sajtó dühösen kritizálta, amiért egygólos előnyben beállította csapatát nagyon mélyen védekezni, valamint a cseréi sem váltak be úgy, mint a túloldalon. A kapitány egyetértett azzal, hogy passzívvá vált az együttes a vezetés megszerzése után, de próbálta megmagyarázni a döntéseit: – Úgy döntöttünk, hogy ötvédős felállásra váltunk, mert túl sok volt a rés, és a védelem túlságosan nyitott volt. Azért tettük ezt, hogy ne legyen rés a védelem belsejében, és erősebbek legyünk a levegőben – értékelt Thomas Tuchel. – 

Természetesen a felelősség az edzőt terheli, de jelenleg nincs bennem megbánás.

A csapat mindent beleadott, és nagyon-nagyon közel voltunk a sikerhez. Megérdemeltük az 1-0-s vezetést, addig az egyik legjobb mérkőzésünket játszottuk, talán a legjobbat a körülményekhez képest. A csapat remekül teljesített, csak nem tudtunk átjutni a célvonalon – mondta a tréner, aki mellett az angol szövetség is kiállt.

Argentína Spanyolország ellen magyar idő szerint vasárnap 21 órától vívja a vb-döntőt East Rutherfordban. Anglia és Franciaország bronzmérkőzését magyar idő szerint szombaton 23 órától rendezik Miamiban.

 

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