Messi Isten kezét emlegette, Tuchel magyarázata aligha elég a dühös angoloknak

Tuchel nem bánta meg az Anglia-szerte kritizált döntését

Ezúttal sem törik meg a sorozat, és továbbra sem lesz olyan világbajnok, amelyet külföldi szövetségi kapitány irányít. Erre Thomas Tuchel maradt esélyes a legtovább, a német szakember az első világversenyén nem tudott döntőbe jutni az angol válogatottal, amely hatvan éve nem játszott vb-finálét.

Tuchelt a brit sajtó dühösen kritizálta, amiért egygólos előnyben beállította csapatát nagyon mélyen védekezni, valamint a cseréi sem váltak be úgy, mint a túloldalon. A kapitány egyetértett azzal, hogy passzívvá vált az együttes a vezetés megszerzése után, de próbálta megmagyarázni a döntéseit: – Úgy döntöttünk, hogy ötvédős felállásra váltunk, mert túl sok volt a rés, és a védelem túlságosan nyitott volt. Azért tettük ezt, hogy ne legyen rés a védelem belsejében, és erősebbek legyünk a levegőben – értékelt Thomas Tuchel. –

Természetesen a felelősség az edzőt terheli, de jelenleg nincs bennem megbánás.

A csapat mindent beleadott, és nagyon-nagyon közel voltunk a sikerhez. Megérdemeltük az 1-0-s vezetést, addig az egyik legjobb mérkőzésünket játszottuk, talán a legjobbat a körülményekhez képest. A csapat remekül teljesített, csak nem tudtunk átjutni a célvonalon – mondta a tréner, aki mellett az angol szövetség is kiállt.

Argentína Spanyolország ellen magyar idő szerint vasárnap 21 órától vívja a vb-döntőt East Rutherfordban. Anglia és Franciaország bronzmérkőzését magyar idő szerint szombaton 23 órától rendezik Miamiban.