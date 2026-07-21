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Gázháború Brüsszelben: összeomlás szélén az EU legújabb oroszellenes szankciós csomagja

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Ismét súlyos diplomáciai holtpontra jutott az Európai Unió, miután a tagállamok képtelenek megegyezni az Oroszország ellen tervezett 21. szankciós csomag részleteiről. A brüsszeli tárgyalóasztalnál az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) korlátozása robbantotta ki a legújabb vitát, ami miatt több kulcsfontosságú ország is fellázadt a tervezett intézkedések ellen.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 21. 8:37
Ursula von der Leyen egyre elégedetlenebb a tagállamokkal, akik elutasítják az újabb Oroszország elleni szankciókat
Ursula von der Leyen egyre elégedetlenebb a tagállamokkal, akik elutasítják az újabb Oroszország elleni szankciókat Fotó: METIN AKTAS Forrás: POOL
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Az orosz LNG tervezett korlátozása ellen emeltek szót kulcsfontosságú tagállamok (Fotó: STEFAN SAUER / DPA)
Az orosz LNG tervezett korlátozása ellen emeltek szót kulcsfontosságú tagállamok (Fotó: STEFAN SAUER / DPA)

Három forgatókönyv az asztalon

Az unió döntéshozói előtt álló kényszerű választási lehetőségeket jól szemlélteti a magyar gazdasági helyzetértékelés is. Mivel újabb akadályba ütközött az EU oroszellenes szankciós csomagja, ezért most három forgatókönyv is az asztalon van azért, hogy a szervezet döntéshozói túllendülhessenek a holtponton. A Bloomberg értesülései szerint az egyik lehetőség egy, a korlátozások életbe lépését kitoló 24 hónapos átmeneti időszak bevezetése, a másik a javaslat teljes elvetése, a harmadik pedig a szankciós csomag egy az egyben történő kidobása lehet. Ugyancsak opcióként merült fel egy olyan kompromisszum, amely a már meglévő szerződések hatályát meghosszabbítaná. A Világgazdaság cikke rávilágít, hogy a brüsszeli diplomaták mindenáron el akarják kerülni a teljes kudarcot, ezért a csomag megmentése érdekében hajlamosak felvizezni az eredeti, radikálisnak szánt elképzeléseket. 

Összeomló olajárplafon

Az LNG körüli viták mellett a 21. csomag egy másik kritikus eleme az orosz kőolaj hordónkénti árplafonjának kérdése. Az OilPrice energetikai szakportál jelentése szerint az EU eredetileg szigorítani kívánta az orosz olaj értékesítését ellenőrző mechanizmusokat, hogy fellépjen a Moszkva által használt árnyékflotta ellen. Azonban a gázviták elhúzódása miatt a diplomaták kénytelenek az olajárplafon módosítási mechanizmusának befagyasztását is elhalasztani, hogy legalább a piacok stabilitását megőrizzék.

Brüsszel egyre nehezebben tudja átnyomni a tagállamokon az oroszok elleni szankciókat, Putyin röhöghet a markában (Fotó: KONSTANTIN ZAVRAZHIN / SPUTNIK)
Brüsszel egyre nehezebben tudja átnyomni a tagállamokon az oroszok elleni szankciókat, Putyin röhöghet a markában (Fotó: KONSTANTIN ZAVRAZHIN / SPUTNIK)

A sorozatos visszalépések és kivételek miatt a belső körökben már nyíltan bírálják a tervezetet. A Szabad Európa Rádió (RFE/RL) megkeresésére névtelenül nyilatkozó

uniós diplomaták a 21. szankciós csomagot már csak „emmentáli csomagnak” nevezik, utalva a híres svájci sajtra, amely tele van lyukakkal. A halimport tilalmának elvetése és az orosz ex-katonák schengeni beutazási korlátozásának törlése után az energetikai szankciók megnyirbálása végleg komolytalanná teheti az unió gazdasági nyomásgyakorlását.

A brüsszeli nagykövetek előtt álló hét döntő fontosságú lesz: ha nem sikerül dűlőre jutni a görög tengeri fuvarozók és a közép-európai energiabiztonság követelései között, az Európai Unió történetének egyik legnagyobb politikai kudarca valósulhat meg a szankciós politika terén.

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