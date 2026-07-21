Tízmilliós bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt. a 16. játékheti sorsolásokkal kapcsán

– Kizárta az idegenkezűséget az áprilisi négy számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően a Szerencsejáték Zrt. belső vizsgálata és ezt erősítette meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) is. A sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, azok eredményét nem befolyásolta semmi – áll az SZTFH jelentésében.

A Szerencsejáték Zrt. közleményben jelezte:

A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta. Mindez megerősíti azt a tényt, hogy a vizsgált sorsolásokon nem történt csalás, a nyereménykifizetések – a négy különböző nyertes számára – rendben megtörténtek.

Az, hogy mégis bírságot szabott ki az SZTFH abból adódott, hogy a hatóság és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a játéktervek technikai jellegű, az online zárásra vonatkozó rendelkezését. A nemzeti lottótársaság kezdeményezi a játékterv ezen rendelkezésének a hatósággal közösen történő tisztázását.