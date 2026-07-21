A La Liga elnöke a világbajnokságon bevezetett új szabályokat – főleg a félidőnkénti háromperces, reklámokat elősegítő ivószünetet, valamint a finálé alatti szünetbeli 28 perces showműsort – is kifogásolta. Tebas szerint a FIFA saját gazdasági és üzleti érdekei szerint alakítja a torna lebonyolítását, és nem veszi figyelembe a futball egészének hosszú távú érdekeit. A nemzetközi szövetség egyelőre nem reagált Tebas kritikáira.
Hiába nyert Spanyolország, ott is lemondásra szólították fel a FIFA elnökét
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság elnöke, Javier Tebas élesen bírálta a nemzetközi szövetség (FIFA) vezetőjét. A La Liga elnöke szerint eljött az idő Gianni Infantino távozására, mert a FIFA jelenlegi vezetése rombolja a futballipart, és a döntések elsősorban saját érdekeit, nem pedig a sportág fejlődését szolgálják.
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