spanyol válogatottla ligaFIFAlabdarúgó-vb 2026Gianni InfantinoJavier Tebas

Hiába nyert Spanyolország, ott is lemondásra szólították fel a FIFA elnökét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság elnöke, Javier Tebas élesen bírálta a nemzetközi szövetség (FIFA) vezetőjét. A La Liga elnöke szerint eljött az idő Gianni Infantino távozására, mert a FIFA jelenlegi vezetése rombolja a futballipart, és a döntések elsősorban saját érdekeit, nem pedig a sportág fejlődését szolgálják.

Wiszt Péter
2026. 07. 21. 15:50
Gianni Infantino elégedett volt a spanyol aranyéremmel zárult vb-címmel Fotó: Getty Images via AFP/Andrew Harnik
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A La Liga elnöke a világbajnokságon bevezetett új szabályokat – főleg a félidőnkénti háromperces, reklámokat elősegítő ivószünetet, valamint a finálé alatti szünetbeli 28 perces showműsort – is kifogásolta. Tebas szerint a FIFA saját gazdasági és üzleti érdekei szerint alakítja a torna lebonyolítását, és nem veszi figyelembe a futball egészének hosszú távú érdekeit. A nemzetközi szövetség egyelőre nem reagált Tebas kritikáira.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekMagyar Péter

Sakkot kapott Magyar Péter

Baranyai Gábor avatarja

Magyar Péter szavaival élve pörög tovább az „abszolút filmszínház”, a legújabb epizód főszereplője Polgár Judit sakknagymester volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu