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Egy hónap se kellett a Tisza hatalmas kudarcához: ma áttörte az üzemanyagár a védett szintet

üzemanyagTisza Pártvédett ár

Egy hónap se kellett a Tisza hatalmas kudarcához: ma áttörte az üzemanyagár a védett szintet

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Magyar Péter kormánya biztosan nem állítja meg a drágulást, a technológiai miniszter be is mondta: majd a piac eldönti, mennyit fizetnek a magyarok.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 21. 9:51
Szó sincs már a 480 forintos üzemanyagárakról Fotó: Bús Csaba
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Majd a piac eldönti, hogyan alakulnak az üzemanyagárak

Lapunk a múlt héten megkereste a tárcát, hogy milyen árszintnél tartják elképzelhetőnek hatósági ár bevezetését, ám választ eddig nem kaptunk. Megszólalt ellenben Tanács Zoltán. A technológiai minisztertől Bohár Dániel azt kérdezte, mikor avatkozik be a kormány, mire a tárcavezető úgy felelt: 

Én nem érzem szükségesnek, a piac majd eldönti, miről van szó.

Eszerint a kormány úgy véli, nem kell megvédeni az embereket.

 

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