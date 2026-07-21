Egy hónap se kellett a Tisza hatalmas kudarcához: ma áttörte az üzemanyagár a védett szintet

Majd a piac eldönti, hogyan alakulnak az üzemanyagárak

Lapunk a múlt héten megkereste a tárcát, hogy milyen árszintnél tartják elképzelhetőnek hatósági ár bevezetését, ám választ eddig nem kaptunk. Megszólalt ellenben Tanács Zoltán. A technológiai minisztertől Bohár Dániel azt kérdezte, mikor avatkozik be a kormány, mire a tárcavezető úgy felelt:

Én nem érzem szükségesnek, a piac majd eldönti, miről van szó.

Eszerint a kormány úgy véli, nem kell megvédeni az embereket.