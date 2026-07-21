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Izrael elfekteti az örmény népirtás ügyét

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Június végén az izraeli kormány bejelentette, el fogja ismerni népirtásként az első világháború idején történt örményellenes atrocitásokat. Az izraeli kneszetet feloszlatták, októberben új választások jönnek, a szavazás pedig nem történt meg a történelmi eseményről, és várhatóan nem is fog.

Sitkei Levente
2026. 07. 21. 6:50
Fotó: Havran Zoltán
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Síiták ellentétes oldalon

Azerbajdzsán emellett egyike azon államoknak, amelyek síita többségűként együttműködik Iránnal is, de attól teljesen különutas politikát folytat. A mostani iráni háború során Azerbajdzsánban is károkat okoztak drónok, amelyek a perzsa államból érkeztek.

 A Szovjetunió korszakából megmaradt az orosz kapcsolat is, de Moszkva befolyása sokkal kisebb, mint más régi tagköztársaságban. 

Olajipari létesítmények Azerbajdzsánban.
Olajipari létesítmények Azerbajdzsánban. Fotó: Havran Zoltán

A Háárec izraeli napilap cikke szerint az örmény népirtás elismerése után Azerbajdzsán hivatalosan is jelezte, hogy nem ért egyet az izraeli kormány döntésével. Ezt később informális módon is megerősítették, mégpedig Hikmet Hajiyev, Ilham Aliyev azeri elnök tanácsadója beszélt az izraeliekkel. Az utolsó pillanatban Benjamin Netanjahu határozott úgy, hogy mégsem fogja tárgyalni az ügyet a kneszet, így szavazás se lesz róla, ősszel pedig még nem tudni, merre fordul a Közel-Kelet.

Borítókép: Modern toronyházak Bakuban (Fotó: Havran Zoltán)

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