Feloszlott a kneszet, Izrael választásokra vár

Benjamin Netanjahu a kneszetben. Fotó: ILIA YEFIMOVICH / AFP

Töredezett parlament

Erre van is esély. A jelenlegi helyzetben 60 fős izraeli kormánykoalíció a 44 fősre olvadhat október végén, a legerősebb párt, a Likud 22 fős frakcióra számíthat, fő ellenlábasa, a Jasar! (Egyenesen) szintén 22 képviselőben bízhat. Az izraeli parlamenti rendszer nagyon széttöredezett, a jelenlegi kormánykoalíciónak öt tagja van, így éppen elérik az 50 százalékos arányt, az egyes szavazások során igyekeznek meggyőzni egy-egy ellenzéki képviselőt a csatlakozásra. A kneszetben jelenleg 12 pártnak ül képviselője.

Borítókép: Jeruzsálem városa a Sziklamecsettel (Fotó: SIMON BENI)