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Migráció: Lépésről lépésre, tégláról téglára érzékenyítik a magyar társadalmat

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Vezető médiumok, és baloldali szervezetek is a migráció, illetve az illegális bevándorlás relativizálásába kezdtek. A Tisza Pártnak és a kormánynak egyértelmű üzeneketeket küldenek, melyek szerint a migrációt nem lehet megúszni, abból nem lehet kimaradni.

Gábor Márton
2026. 06. 17. 6:12
Migránsok a szerb-magyar határ közelében, Röszkén Fotó: Thomas Campean Forrás: Anadolu/AFP
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A kampányhoz a Migration Aid szervezet is csatlakozott, ők az illegális bevándorlás kapcsán gyakran használt szavak átértelmezésébe kezdtek. A posztjukban azt a kérdést tették fel,

miért nevezhető migránsnak a szó eredeti szakmai értelmében a magyarok jelentős része?

Ezt követően pedig egy hosszas posztban igyekeznek relativizálni az illegális bevándorlást. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu/AFP)

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