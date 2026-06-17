Migráció: Lépésről lépésre, tégláról téglára érzékenyítik a magyar társadalmat

A kampányhoz a Migration Aid szervezet is csatlakozott, ők az illegális bevándorlás kapcsán gyakran használt szavak átértelmezésébe kezdtek. A posztjukban azt a kérdést tették fel,
miért nevezhető migránsnak a szó eredeti szakmai értelmében a magyarok jelentős része?
Ezt követően pedig egy hosszas posztban igyekeznek relativizálni az illegális bevándorlást.
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