Migráció: Lépésről lépésre, tégláról téglára érzékenyítik a magyar társadalmat

A kampányhoz a Migration Aid szervezet is csatlakozott, ők az illegális bevándorlás kapcsán gyakran használt szavak átértelmezésébe kezdtek. A posztjukban azt a kérdést tették fel,

miért nevezhető migránsnak a szó eredeti szakmai értelmében a magyarok jelentős része?

Ezt követően pedig egy hosszas posztban igyekeznek relativizálni az illegális bevándorlást.