Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó

Robert C. Castel ezúttal Putyin legutóbbi beszédét, az európai védelmi kezdeményezéseket és a Közel-Kelet feszültségeit elemezte a Front című podcastban.

Castel szerint Putyin Valdajban tartott beszéde érdekes fordulatot hozott: az orosz elnök a megszokott multipoláris világkép helyett „policentrikus világrendről” beszélt, ami nemcsak nagyhatalmakra, hanem civilizációkra és nemzetközi szervezetekre épülne.

Castel úgy véli, ezzel Putyin részben eltért a hagyományos orosz szuverenista narratívától, sőt, nyugati gondolkodóktól vett át fogalmakat. A beszédben ugyanakkor megjelent a Nyugat bírálata, Ukrajna geopolitikai „felhasználásának” kritikája és az orosz erődemonstráció ígérete is.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi Valdaj-beszédek filozofikusabbak voltak, most viszont egyre konkrétabb, taktikai szintű üzenetek hangzanak el – rakétákról, hadászati részletekről. Ez szerinte azt mutatja, hogy Oroszország kommunikációja is alkalmazkodik a háború gyakorlati kihívásaihoz.