Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó

2025. 10. 03. 15:27

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő – a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója – a Front podcast legújabb adásában Putyin Valdajban elhangzott beszédét, az európai védelmi ötleteket és a Közel-Kelet erősödő feszültségeit értékelte. Elemzésében kiemelte: Moszkva kommunikációja a filozofikus világképektől egyre inkább a hadászati részletekig tolódik, Európa védelmi kapacitásai kimerültek, a Közel-Keleten pedig minden amerikai lépés az eszkaláció veszélyét növeli.

Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)
Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)

Robert C. Castel ezúttal Putyin legutóbbi beszédét, az európai védelmi kezdeményezéseket és a Közel-Kelet feszültségeit elemezte a Front című podcastban.

Castel szerint Putyin Valdajban tartott beszéde érdekes fordulatot hozott: az orosz elnök a megszokott multipoláris világkép helyett „policentrikus világrendről” beszélt, ami nemcsak nagyhatalmakra, hanem civilizációkra és nemzetközi szervezetekre épülne. 

Castel úgy véli, ezzel Putyin részben eltért a hagyományos orosz szuverenista narratívától, sőt, nyugati gondolkodóktól vett át fogalmakat. A beszédben ugyanakkor megjelent a Nyugat bírálata, Ukrajna geopolitikai „felhasználásának” kritikája és az orosz erődemonstráció ígérete is.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi Valdaj-beszédek filozofikusabbak voltak, most viszont egyre konkrétabb, taktikai szintű üzenetek hangzanak el – rakétákról, hadászati részletekről. Ez szerinte azt mutatja, hogy Oroszország kommunikációja is alkalmazkodik a háború gyakorlati kihívásaihoz.

Az európai „drónfal” ötletét Castel erősen megkérdőjelezi: szerinte nem megoldás több ezer kilométeres elektronikus „vasfüggönyt” építeni, sokkal hatékonyabb lenne helyi légvédelmi rendszerekkel, repülőterek védelmével kezelni a fenyegetést. Emellett rámutatott arra is, hogy Európa légvédelmi kapacitásai kimerültek, miután a készletek jelentős részét Ukrajnába küldték.

A Közel-Keleten az amerikai erők szokatlan mértékű átcsoportosítása jelez feszültséget. Castel szerint a Perzsa-öböl térségébe telepített bombázók, tankerrepülők és repülőgép-hordozók inkább Iránnak szólnak, és komoly elrettentő üzenetet hordoznak. Ugyanakkor figyelmeztet: minden ilyen lépés az eszkaláció kockázatát növeli.

Az ukrán helyzet kapcsán Castel Zaluzsnij korábbi főparancsnok elképzeléseit is elemezte. 

Úgy látja, az ukrán stratégia túlzottan a „csodafegyverekre” és a technológiai előnyre épít, miközben a legégetőbb problémák – például az élőerő hiánya – háttérbe szorulnak.

 A Tomahawk rakéták esetleges átadását Ukrajnának ugyan minőségi ugrásnak tartja, de hangsúlyozza: ez szintén jelentős eszkalációs veszélyt rejt.

               
       
       
       

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

