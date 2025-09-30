Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

Trump ultimátumot adott a Hamásznak

Három vagy nép napja van a Hamásznak a válaszadásra. Erről beszélt Donald Trump amerikai elnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 17:03
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: POOL
Donald Trump Virginiába utazva újságíróknak beszélt arról a béketervről, amelyet hétfőn jelentettek be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. 

Fotó: AFP

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: Csak a Hamászra várunk, és hozzátette, hogy 

a csoportnak három-négy napja van válaszolni.

Trump szerint nincs sok lehetőség a tárgyalásra, és azt akarja, hogy minden túsz visszakerüljön az otthonába, a Hamász pedig „jó magaviseletet” tanúsítson.

Ha a Hamász elutasítja [a tervet], akkor hagyja Izraelt odamenni, és azt tenni, amit tennie kell

– tette hozzá az elnök. 

Virginiában katonai vezetők előtt beszélve Trump megismételte a Hamásznak címzett ultimátumát. 

Szinte mindenünk megvan, van egy megállapodásunk, amire szükségünk van, és pokolian meg fognak fizetni, ha nem írják alá. Remélem, hogy a saját érdekükben aláírják, és valami igazán nagyszerűt alkotnak

fogalmazott. Az elnök arról is beszélt, hogy a megállapodásba már mindenki beleegyezett a Hamászon kívül. 

„A tegnapi nap lehet az a közel-keleti rendeződés, amire 3000 éve nem volt példa. Kérdeztem, hogy mióta harcolnak, azt mondták, 3000 éve, én meg azt mondtam, hogy ez hosszú idő. De azt hiszem, megoldottuk, meglátjuk. A Hamásznak bele kell egyeznie, ha nem, az nagyon nehéz lesz nekik. De ez van. Az összes arab és muszlim nemzet beleegyezett, Izrael is beleegyezett, csodálatos dolog, hogy most ez összeállt” –  mondta, és hozzátette.

Ha sikerül, akkor ötöst adok magamnak.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

