Trump ultimátumot adott a Hamásznak

Donald Trump Virginiába utazva újságíróknak beszélt arról a béketervről, amelyet hétfőn jelentettek be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Donald Trump ultimátumot adot a Hamásznak

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: Csak a Hamászra várunk, és hozzátette, hogy

a csoportnak három-négy napja van válaszolni.

Trump szerint nincs sok lehetőség a tárgyalásra, és azt akarja, hogy minden túsz visszakerüljön az otthonába, a Hamász pedig „jó magaviseletet” tanúsítson.

Ha a Hamász elutasítja [a tervet], akkor hagyja Izraelt odamenni, és azt tenni, amit tennie kell

– tette hozzá az elnök.

Virginiában katonai vezetők előtt beszélve Trump megismételte a Hamásznak címzett ultimátumát.

Szinte mindenünk megvan, van egy megállapodásunk, amire szükségünk van, és pokolian meg fognak fizetni, ha nem írják alá. Remélem, hogy a saját érdekükben aláírják, és valami igazán nagyszerűt alkotnak

– fogalmazott. Az elnök arról is beszélt, hogy a megállapodásba már mindenki beleegyezett a Hamászon kívül.

„A tegnapi nap lehet az a közel-keleti rendeződés, amire 3000 éve nem volt példa. Kérdeztem, hogy mióta harcolnak, azt mondták, 3000 éve, én meg azt mondtam, hogy ez hosszú idő. De azt hiszem, megoldottuk, meglátjuk. A Hamásznak bele kell egyeznie, ha nem, az nagyon nehéz lesz nekik. De ez van. Az összes arab és muszlim nemzet beleegyezett, Izrael is beleegyezett, csodálatos dolog, hogy most ez összeállt” – mondta, és hozzátette.

Ha sikerül, akkor ötöst adok magamnak.

Borítókép: Donald Trump