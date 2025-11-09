Szinte minden fronton zajlanak a harcok Ukrajnában

Ukrajnában egyre véresebb harcok folynak, miután a tél beállta előtt mind két fél szeretne eredményeket felmutatni. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint szinte az összes fronton zajlanak a harcok, az elmúlt 24 órában 181 összecsapást jelentettek – írta az Ukrinform.

Szinte az összes ukrán frontvonalon fokozódtak az összecsapások. Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo

Észak-Szlobozsanszkij és Kurszk irányban az ukrán védők hét orosz támadást hárítottak el. Az orosz haderő nyolc légicsapást hajtott végre, 19 irányított légibombát dobva le, és 187 tüzérségi csapást hajtott végre, ebből tizenegyet rakétarendszerrel. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint egyébként az oroszok 4923 tüzérségi támadást hajtottak végre és 6184 kamikazedrónt használtak fel.

A legkomolyabb összecsapások azonban egyértelműen Pokrovszk környékén voltak.

Pokrovszk irányában 62 orosz támadást állítottak meg az ukrán védők. A város az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, miután az ukrán hadsereg számára nélkülözhetetlen logisztikai útvonalak mentén fekszik. Ugyanezen okból azonban az oroszok is komoly erőforrásokat mozdítottak meg a város és környékének elfoglalása érdekében.