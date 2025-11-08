Zelenszkij a politikai célok oltárán áldozza fel a katonáit

Katonai elemzések szerint ha Oroszország elfoglalja Pokrovszkot, az lehetőséget adna számára, hogy észak felé nyomuljon, Donyeck megye két legnagyobb városa, Kramatorszk és Szlovjanszk irányába. Ez pedig az orosz hadsereg legjelentősebb területi nyeresége lenne Ukrajnában azóta, hogy 2024 elején elfoglalta Avgyijivkát.

A stratégiailag fontos város helyzete rendkívül kritikus. Folyamatban van a hadművelet az orosz erők kiszorítására a Donyeck megyei Pokrovszk városból –közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka pár napja a Facebookon.

Egyes hírek szerint a hírszerzési vezető, Kirilo Budanov is a frontvonalra érkezett, hogy személyesen irányítsa az akciót.

A háború előtt a bányászvárosban mintegy hatvanezer ember élt, mára azonban szinte teljesen romba dőlt. Moszkva azt állítja, hogy Pokrovszk már teljes bekerítés alatt áll, és több ukrán katona megadta magát.

A hatalmas emberveszteséggel járó harcok mögött politikai döntések húzódnak meg.

A politikai és katonai vezetés elkülönülésével, amely lényegében a modern demokráciák megjelenéséhez köthető, egyértelművé vált, hogy a politikai irányítás a meghatározó, és nem a katonai szempontok

– mondta lapunknak Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő.

A szakértő szerint ez a gyakorlat azt is eredményezi, hogy „nagyon sok esetben a politikai vezetés olyan akciókra ad utasítást, amelynek katonailag sok értelme nincs, és nem is kivitelezhető.”

Van egy régi mondás, hogy minden államnak van hadserege, kivéve a porosz államot, ahol a hadseregnek van egy állama. De hogy ez a fajta militarista megközelítés elkerülhető legyen, ezért ma már a politikai vezetés határozza meg a katonai célokat

– tette hozzá.

A szakértő szerint azonban ennek az is az eredménye, hogy nagyon sok esetben a politikai vezetés olyan katonai akciókra az utasítást amelynek katonailag sok értelme nincs és nem is kivitelezhető.