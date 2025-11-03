Pokrovszk védelme az összeomlás szélén

Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban

– számoltak be a közleményben. Vjaceszlav Ljutij, az egyik ukrán drónkezelő zászlóalj parancsoka az Eszpreszo ukrán televízió műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk városát az ukrán katonáknak egyre nehezebb megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól. Korábban arról is írtunk, hogy Ukrajnának van egy sokkal sürgetőbb megoldandó problémája, mint mint Pokrovszk sorsa a Donyecki térségben.

Szerintem Pokrovszk helyzete rendkívül kritikus, nem mondhatom, hogy ellenőrzött. Természetesen parancsnokságunknak vannak szándékai a helyzet stabilizálására és egy állandó ütközővonal visszaállítására, de sajnos rengeteg szabotőr beszivárog és káoszt okoz a rendjeinkben és a logisztikánkban

– emelte ki. Hozzátette, hogy a város megtisztítása az orosz diverzáns csoportoktól azért is nehéz, mert nem mindig lépnek tűzharcba, álcázzák magukat, kaotikusan helyezkednek el és mozognak.