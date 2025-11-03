Pokrovszkdróncsapásdonyeckorosz-ukrán háború

Pokrovszk védelme az összeomlás szélén

Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra; találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon. Eközben a Pokrovszkot védő ukrán egységek egyre nehezebb helyzetben vannak. A stratégiailag fontos város helyzete rendkívül kritikus.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 21:05
Ukrán katonák Pokrovszkban Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében. A vezérkar azt is közölte, hogy tűzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire Luhanszk megye megszállt területén. 

Pokrovszk védelme az összeomlás szélén
Pokrovszk védelme az összeomlás szélén
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban

– számoltak be a közleményben. Vjaceszlav Ljutij, az egyik ukrán drónkezelő zászlóalj parancsoka az Eszpreszo ukrán televízió műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk városát az ukrán katonáknak egyre nehezebb megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól. Korábban arról is írtunk, hogy Ukrajnának van egy sokkal sürgetőbb megoldandó problémája, mint mint Pokrovszk sorsa a Donyecki térségben.

Szerintem Pokrovszk helyzete rendkívül kritikus, nem mondhatom, hogy ellenőrzött. Természetesen parancsnokságunknak vannak szándékai a helyzet stabilizálására és egy állandó ütközővonal visszaállítására, de sajnos rengeteg szabotőr beszivárog és káoszt okoz a rendjeinkben és a logisztikánkban

– emelte ki. Hozzátette, hogy a város megtisztítása az orosz diverzáns csoportoktól azért is nehéz, mert nem mindig lépnek tűzharcba, álcázzák magukat, kaotikusan helyezkednek el és mozognak.

Az ukrán deszant- és rohamcsapatok 7. gyorsreagálású hadtestének parancsnoksága arról adott hírt a Facebookon, hogy az ukrán egységek megállították az oroszok jelenlétének kiterjesztését Pokrovszk északi részén, és nem engedték, hogy az ellenség elvágja a Pokrovszk és Rodinszke közötti összekötő utat. 

Az elmúlt néhány napban a védelmi erők lehetőséget teremtettek arra, hogy a felelősségi területünkön a csapatok személyi állománnyal és technikával történő feltöltése végrehajtható legyen. Folytatódik Pokrovszk északi részének megtisztítása a megszállóktól

– közölték. Kiemelték, az ukrán katonák 19 orosz katonát öltek meg vasárnap a városban. Tájékoztatásuk szerint a Pokrovszk mellett keletre fekvő Mirnohrad városának helyzete feszült, de nem veszélyes. 

Mirnohrad délkeleti külterületeinek közelében ellenséges erőket észleltek. Az orosz személyi állomány összlétszáma csekély, körülbelül tíz fő. A felszámolásuk folyamatban van. A város védelmét már megerősítették további csapatokkal megerősítették

– számoltak be. Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentése szerint az elmúlt napban 162 összecsapás volt a fronton, Pokrovszk irányában az ukrán csapatok 68 ellenséges rohamot vertek vissza. A jelentés szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az 1 millió 145 ezer főt, az ukrán erők vasárnap egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 45 tüzérségi rendszert és 383 drónt.

A szaratovi olajfinomítót ért ukrán csapásról videó készült:

Borítókép: Ukrán katonák Pokrovszkban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu