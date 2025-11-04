Közelít Putyin bosszúja, vér lesz mindenütt

Az orosz hadsereg ismét előrenyomult Pokrovszkban és további három falu közelében. Pokrovszk elfoglalása stratégiai fordulópontot jelenthetne Putyin számára a keleti fronton. Az elemzők szerint Donyeck és Harkiv megyében az orosz csapatok több település közelében is előretörtek – hivatkozik a DeepState frissített térképére a Unian.ua. Korábban írtunk róla, hogy Pokrovszk védelme már az összeomlás szélén van.

Pokrovszk elfoglalása stratégiai fordulópontot jelenthetne Putyin számára. Fotó: Anadolu

Az elemzők tájékoztatása szerint az orosz erők sikereket értek el két donyecki falu közelében. Emellett az orosz hadsereg ismét előrenyomult Pokrovszk városában, ahol jelenleg heves harcok zajlanak. A DeepState adatai szerint az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg előretörést ért el két harkivi falu közelében is.