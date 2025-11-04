Közelít Putyin bosszúja, vér lesz mindenütt

Az orosz hadsereg ismét előrenyomult Pokrovszkban és további három falu közelében. Pokrovszk elfoglalása stratégiai fordulópontot jelenthetne Putyin számára a keleti fronton. Az elemzők szerint Donyeck és Harkiv megyében az orosz csapatok több település közelében is előretörtek – hivatkozik a DeepState frissített térképére a Unian.ua. Korábban írtunk róla, hogy Pokrovszk védelme már az összeomlás szélén van.
Az elemzők tájékoztatása szerint az orosz erők sikereket értek el két donyecki falu közelében. Emellett az orosz hadsereg ismét előrenyomult Pokrovszk városában, ahol jelenleg heves harcok zajlanak. A DeepState adatai szerint az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg előretörést ért el két harkivi falu közelében is.