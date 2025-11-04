PokrovszkUkrajnaPutyinZelenszkijorosz-ukrán háború

Közelít Putyin bosszúja, vér lesz mindenütt

Az orosz hadsereg újabb sikeres előrenyomulást hajtott végre Donyeck és Harkiv térségében. Pokrovszkban heves harcok folynak, miközben az ukrán különleges egységek a Kahovkai víztározó térségében hajtottak végre sikeres műveletet. A szakértők szerint Pokrovszk elfoglalása stratégiai fordulópontot jelenthetne Putyin számára a keleti fronton.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 16:29
Pokrovszk védelme az összeomlás szélén Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Az orosz hadsereg ismét előrenyomult Pokrovszkban és további három falu közelében. Pokrovszk elfoglalása stratégiai fordulópontot jelenthetne Putyin számára a keleti fronton. Az elemzők szerint Donyeck és Harkiv megyében az orosz csapatok több település közelében is előretörtek – hivatkozik a DeepState frissített térképére a Unian.ua. Korábban írtunk róla, hogy Pokrovszk védelme már az összeomlás szélén van.

Pokrovszk elfoglalása stratégiai fordulópontot jelenthetne Putyin számára
Pokrovszk elfoglalása stratégiai fordulópontot jelenthetne Putyin számára. Fotó: Anadolu

Az elemzők tájékoztatása szerint az orosz erők sikereket értek el két donyecki falu közelében. Emellett az orosz hadsereg ismét előrenyomult Pokrovszk városában, ahol jelenleg heves harcok zajlanak. A DeepState adatai szerint az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg előretörést ért el két harkivi falu közelében is.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy különleges egységei megtisztították a „szürke zónát” a Kahovkai víztározó területén, amelynek gátját az oroszok 2023-ban felrobbantották. Továbbá arról is beszámoltak, hogy a különleges egységek erői betörtek Pokrovszkba, hogy segítséget nyújtsanak az ott állomásozó katonáknak.

A brit Independent elemzése szerint ha Oroszország elfoglalja Pokrovszkot, az lehetőséget adna számára, hogy észak felé nyomuljon, Donyeck megye két legnagyobb városa, Kramatorszk és Szlovjanszk irányába. A lap szerint ez 

az orosz hadsereg legjelentősebb területi nyeresége lenne Ukrajnában azóta, hogy 2024 elején elfoglalta Avgyejevkát.

 

Borítókép: Pokrovszk védelme az összeomlás szélén áll (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

