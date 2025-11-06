Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

OroszországUkrajnaUkrán háború

Videón, ahogy az oroszok ukrán katonákat fognak el Pokrovszkban

Az oroszok egyes információk szerint hamarosan elfoglalják a stratégiailag kiemelten fontos Pokrovszk városát. Egy kiszivárgott videón az látható, amint az oroszok több ukrán drónkezelőt is elfognak a város keleti felében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 19:22
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Egyre szorultabb helyzetben vannak az ukránok Pokrovszk városában. Egy friss videóban az látható, amint az oroszok több ukrán drónkezelőt is elfognak, akik a város keleti részében rekedtek. 

Az oroszok lassan felőrlik a város védelmét
Az oroszok lassan felőrlik a város védelmét 
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/ANADOLU

A felvételeken látható a pillanat is, amikor az egyik ukrán katona a kezét felemelve megadja magát. 

Pokrovszk az elmúlt időben kiemelt figyelmet kapott, miután az oroszok és az ukránok eltérő kommunikációt folytattak a stratégiai jelentőségű város kapcsán. Az oroszok szerint szinte a teljes várost ellenőrzik, míg az ukrán vezetés néhány orosz egységről beszél, amelyek likvidálásán már dolgoznak a különleges alakulatok. 

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint azonban nem csak Pokrovszkban törnek előre egységeik. Az orosz csapatok aktívan előrenyomulnak Kupjanszkban is. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség információi alapján már csak néhány ház választja el a hadsereget a teljes ellenőrzéstől. 

A csapatok jelenleg az Oszkol folyó jobb partján haladnak előre, ahol körülbelül 130 épületet kell még elfoglalni. Kupjanszk nyugati részén a csapatok három utcán haladtak előre, és 16 épületet foglaltak el. Mindössze 24 óra alatt 25 épületet sikerült ellenőrzésük alá vonniuk. Az ukránok eközben próbálkoznak a város visszavételével, azonban ellátási útvonalaikat ellenőrzik az oroszok. 

Putyin elrendelte, az oroszok mozgósítanak  

November 4-én, kedden Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely előírja az állampolgárok katonai szolgálatra való behívását az egész naptári évben. Ezenkívül az oroszországi aktív tartalékosok mostantól részt vehetnek különleges kiképzéseken.

A döntés értelmében innentől a tartalékosok a megszállt területen is bevethetőek lesznek. 

Bár az orosz tisztviselők korábban kijelentették, hogy a tartalékosok csak a saját régiójuk infrastruktúráját védik, a törvényben nincsenek ilyen rendelkezések.
Borítókép: Ukrán katonák a fronton (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

