Videón, ahogy az oroszok ukrán katonákat fognak el Pokrovszkban

Egyre szorultabb helyzetben vannak az ukránok Pokrovszk városában. Egy friss videóban az látható, amint az oroszok több ukrán drónkezelőt is elfognak, akik a város keleti részében rekedtek.

Az oroszok lassan felőrlik a város védelmét

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/ANADOLU

A felvételeken látható a pillanat is, amikor az egyik ukrán katona a kezét felemelve megadja magát.

Pokrovszk az elmúlt időben kiemelt figyelmet kapott, miután az oroszok és az ukránok eltérő kommunikációt folytattak a stratégiai jelentőségű város kapcsán. Az oroszok szerint szinte a teljes várost ellenőrzik, míg az ukrán vezetés néhány orosz egységről beszél, amelyek likvidálásán már dolgoznak a különleges alakulatok.