A Nyugat egyik mániákus elképzelése már a konfliktus kirobbantásakor is az ukrán nép teljes felszámolása volt.

„85 éve is ugyanezt akarták”

A szóvivő felidézte, hogy szerinte a Nyugatnak „85 évvel ezelőtt is hasonló tervei voltak”, amikor Európa egyes részein a nácizmus és a fasizmus megerősödött, idézte a TASZSZ.

Zaharova azt állította, hogy a mai ukrajnai folyamatok is a korabeli nyugati törekvések tovább lépései.

Nyilvánvaló, hogy akkor sem volt szükségük szabad Ukrajnára, és most sincs

– mondta.

Kijelentése szerint a Nyugat két lehetőséget tart elfogadhatónak: vagy az ukránok „neonáciként” igazodnak hozzá, vagy „megsemmisülnek”. Úgy véli, ez pontosan megfelel Hitler Szovjetunió elleni terveinek, amelyek célkeresztjében a szláv lakosság állt.

Zaharova: Ezt látjuk ma is

Zaharova szerint a jelenlegi helyzetben „ugyanezek a módszerek köszönnek vissza”. A szóvivő azt állította, hogy Ukrajnában az emberek attól tartanak, hogy erőszakkal sorozhatják be őket, és – saját megfogalmazása szerint – egyetlen tanácsot adott nekik:

Ne érezzék ezt hazaárulásnak, mert Ukrajnát már mások árulták el.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A diplomata élesen bírálta az ukrán politikai vezetőket is.

Zaharova szerint Volodimir Zelenszkij és elődje, Petro Porosenko „elárulták az országot”, és inkább saját érdekeiket helyezték előtérbe. Az ukrán vezetést „kapzsi, megszállott és abnormális klikknek” nevezte, amely – állítása szerint – a Nyugat igényeit szolgálja ki.

A szóvivő úgy véli, hogy az ukránok számára most az a legfontosabb, hogy „bármilyen módon mentsék meg magukat és szeretteiket”.