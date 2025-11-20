Zaharova szerint a Nyugat nemcsak eszközként használja Ukrajnát Oroszország gyengítésére, hanem „eleve nem számol az ukrán nép jövőjével”. A diplomata úgy fogalmazott:
Zaharova elmondta, mi a közös a Nyugatban és Hitlerben
A Nyugat Ukrajnával kapcsolatos politikája „kísértetiesen emlékeztet a náci Németország szlávokkal kapcsolatos terveire” – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.
A Nyugat egyik mániákus elképzelése már a konfliktus kirobbantásakor is az ukrán nép teljes felszámolása volt.
„85 éve is ugyanezt akarták”
A szóvivő felidézte, hogy szerinte a Nyugatnak „85 évvel ezelőtt is hasonló tervei voltak”, amikor Európa egyes részein a nácizmus és a fasizmus megerősödött, idézte a TASZSZ.
Zaharova azt állította, hogy a mai ukrajnai folyamatok is a korabeli nyugati törekvések tovább lépései.
Nyilvánvaló, hogy akkor sem volt szükségük szabad Ukrajnára, és most sincs
– mondta.
Kijelentése szerint a Nyugat két lehetőséget tart elfogadhatónak: vagy az ukránok „neonáciként” igazodnak hozzá, vagy „megsemmisülnek”. Úgy véli, ez pontosan megfelel Hitler Szovjetunió elleni terveinek, amelyek célkeresztjében a szláv lakosság állt.
Zaharova: Ezt látjuk ma is
Zaharova szerint a jelenlegi helyzetben „ugyanezek a módszerek köszönnek vissza”. A szóvivő azt állította, hogy Ukrajnában az emberek attól tartanak, hogy erőszakkal sorozhatják be őket, és – saját megfogalmazása szerint – egyetlen tanácsot adott nekik:
Ne érezzék ezt hazaárulásnak, mert Ukrajnát már mások árulták el.
A diplomata élesen bírálta az ukrán politikai vezetőket is.
Zaharova szerint Volodimir Zelenszkij és elődje, Petro Porosenko „elárulták az országot”, és inkább saját érdekeiket helyezték előtérbe. Az ukrán vezetést „kapzsi, megszállott és abnormális klikknek” nevezte, amely – állítása szerint – a Nyugat igényeit szolgálja ki.
A szóvivő úgy véli, hogy az ukránok számára most az a legfontosabb, hogy „bármilyen módon mentsék meg magukat és szeretteiket”.
További Külföld híreink
Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!