Ezért akarja a baloldal migránsokkal elárasztani Magyarországot

Az Európai Bizottság nyílt üzenetet küldött a tagállamoknak: nincs kibúvó a „migrációs szolidaritás” alól, minden kormánynak végre kell hajtania az új migrációs és menekültügyi paktum szabályait – vagy befogadják a migránsokat vagy fizetnek azok ellátásáért – akkor is, ha az nyíltan szembemegy a nemzeti érdekekkel. A brüsszeli nyomásgyakorlás Magyarországot is célba vette. A szocialisták és liberálisok nem veszélyként tekintenek a bevándorlókra, hanem mint potenciális szavazókra.

Ezért akarja a brüsszeli baloldal migránsokkal elárasztani Magyarországot (Fotó: AFP/Bertrand Guay)

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a migráció mögött pártpolitikai érdekek is meghúzódnak.

Kifejtette, hogy az állampolgárságot szerző bevándorlók döntő többsége baloldali pártokra szavaz Nyugat-Európában, így a migráció támogatása hosszú távon politikai előnyt jelenthet a baloldalnak.

Kiszelly szerint a paktum egyben a föderalizáció eszköze is, hiszen az unió a migránsok ellátási és integrációs rendszerének egységesítésére hivatkozva olyan területeket vonna közös szabályozás alá, amelyek hagyományosan tagállami hatáskörbe tartoznak. Európa népessége csökken, a brüsszeli vezetés pedig a migráció támogatásában látja a lakosságszám pótlásának egyetlen eszközét. A szakértő rámutatott: a nyugat-európai kormányok szerint a családtámogatási rendszerek nem hozták meg a kívánt eredményt, ezért a bevándorlást tekintik megoldásnak.

Egy pakisztáni bevándorló őszinte vallomást tett

Decemberben hatalmas felháborodást váltott ki, amikor a New York Times pakisztáni származású újságírója azt mondta, hogy a bevándorlók nyerésre állnak. A kicsit több mint egyperces videóüzenetében erős állításokat fogalmazott meg a bevándorlás kapcsán, mint mondta

Ha egyszer beengedsz közülünk valakit, akkor tudod, mi történik [...]. Jön a nagymamánk, jön a nagyapánk, jön a nagybátyánk, jön az unokatestvérünk, jön a másodunokatestvérünk, jön a harmadunokatestvérünk.

Azt hangoztatta, hogy a pakisztáni közösség „sok gyermeket vállaló közösség”, amely gyorsan növekszik, miközben szerinte az Egyesült Államok tele van pakisztániak által működtetett hotelekkel és éttermekkel. Kijelentette:

Azt akarom, hogy tudjátok: vesztettetek

– írta meg a Junge Freiheit.