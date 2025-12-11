migrációs paktumBrüsszelszexuális erőszakillegális bevándorlásbaloldal

Ezért akarja a baloldal migránsokkal elárasztani Magyarországot

Az európai migrációs vita újabb fordulatot vett, mivel a brüsszeli intézmények egyre határozottabban sürgetik a tagállamokat az egységes szabályok betartására. A baloldal számára létfontosságú, hogy migránsokkal árasszák el Európát, mivel ők nem veszélyként tekintenek rá, hanem politikai tőkét kovácsolnának belőle. A magyar kormány álláspontja egyértelmű, amíg az országnak nemzeti kormánya van nemet fognak mondani a migrációs paktumra: Magyarország nem fogad be migránsokat és nem fizet az ellátásukért sem.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 10:12
Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns Fotó: Alessandro Di Marco Forrás: MTI/EPA/ANSA
Az Európai Bizottság nyílt üzenetet küldött a tagállamoknak: nincs kibúvó a „migrációs szolidaritás” alól, minden kormánynak végre kell hajtania az új migrációs és menekültügyi paktum szabályait – vagy befogadják a migránsokat vagy fizetnek azok ellátásáért – akkor is, ha az nyíltan szembemegy a nemzeti érdekekkel. A brüsszeli nyomásgyakorlás Magyarországot is célba vette. A szocialisták és liberálisok nem veszélyként tekintenek a bevándorlókra, hanem mint potenciális szavazókra.

Ezért akarja a brüsszeli baloldal migránsokkal elárasztani Magyarországot
Ezért akarja a brüsszeli baloldal migránsokkal elárasztani Magyarországot (Fotó: AFP/Bertrand Guay)

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a migráció mögött pártpolitikai érdekek is meghúzódnak

Kifejtette, hogy az állampolgárságot szerző bevándorlók döntő többsége baloldali pártokra szavaz Nyugat-Európában, így a migráció támogatása hosszú távon politikai előnyt jelenthet a baloldalnak.

Kiszelly szerint a paktum egyben a föderalizáció eszköze is, hiszen az unió a migránsok ellátási és integrációs rendszerének egységesítésére hivatkozva olyan területeket vonna közös szabályozás alá, amelyek hagyományosan tagállami hatáskörbe tartoznak. Európa népessége csökken, a brüsszeli vezetés pedig a migráció támogatásában látja a lakosságszám pótlásának egyetlen eszközét. A szakértő rámutatott: a nyugat-európai kormányok szerint a családtámogatási rendszerek nem hozták meg a kívánt eredményt, ezért a bevándorlást tekintik megoldásnak.

Egy pakisztáni bevándorló őszinte vallomást tett

Decemberben hatalmas felháborodást váltott ki, amikor a New York Times pakisztáni származású újságírója azt mondta, hogy a bevándorlók nyerésre állnak. A kicsit több mint egyperces videóüzenetében erős állításokat fogalmazott meg a bevándorlás kapcsán, mint mondta

Ha egyszer beengedsz közülünk valakit, akkor tudod, mi történik [...]. Jön a nagymamánk, jön a nagyapánk, jön a nagybátyánk, jön az unokatestvérünk, jön a másodunokatestvérünk, jön a harmadunokatestvérünk.

Azt hangoztatta, hogy a pakisztáni közösség „sok gyermeket vállaló közösség”, amely gyorsan növekszik, miközben szerinte az Egyesült Államok tele van pakisztániak által működtetett hotelekkel és éttermekkel. Kijelentette:

Azt akarom, hogy tudjátok: vesztettetek

– írta meg a Junge Freiheit.

Ali demográfiai fegyverként emlegeti a bevándorlást:

Az illegális bevándorlás hozza magával a bűnözést

Miközben a liberális politikai elit és az őket támogató NGO-k folyamatosan az elfogadásról és a nyitott társadalomról beszélnek, a valóság brutális pofonokkal ébreszti Nagy-Britanniát. A The Telegraph legfrissebb oknyomozása rávilágított: az illegális migrációs hálózatok immár nemcsak embercsempészettel, hanem szervezett kábítószer-kereskedelemmel is foglalkoznak, a La Manche-csatornán átkelő migránsokat pedig drogfutárként használják. Az állam azonban ahelyett, hogy megvédené polgárait, a számok eltitkolásával és a statisztikák kozmetikázásával próbálja leplezni a migráció és a bűnözés közötti egyértelmű összefüggést.

A The Times of London című lap beszámolója szerint a brit Konzervatív Párt adatelemzése alapján az illegálisan, csónakkal érkező migránsok 24-szer nagyobb valószínűséggel kerülnek börtönbe az Egyesült Királyságban, mint a brit állampolgárok. 

Fél év alatt a brit lapok 339 olyan bűncselekményről számoltak be, amelyeket migránshotelek lakói követtek el. A bűnlajstrom vérfagyasztó: júniusban egy illegális migránst ítéltek el egy 20 éves nő megerőszakolásáért. A múlt hónapban egy afgán férfi ismerte el bűnösségét egy 12 éves kislány megerőszakolásában. Ezen a héten pedig két afgán tinédzsert ítéltek el egy 15 éves iskoláslány megerőszakolásáért.

Ezek nem elszigetelt esetek, hanem az elhibázott brit bevándorláspolitika következményei.

Afgán migráns erőszakolt Nagy-Britanniában

Decemberben egy Afganisztánból érkezett férfit állítottak bíróság elé Nagy-Britanniában, akit azzal vádolnak, hogy két 14 éves lányt erőszakolt meg egy boltoni lakásban. A brit sajtó szerint a 28 éves migráns két éve él az országban, és már határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapott, családtagjaival együtt. 

Migránsok erőszakoltak a római metróban

Gyakran a nők és gyermekek az illegális bevándorlás ártatlan áldozatai. Olaszországban 40 százalékban migránsok a szexuális erőszak elkövetői, akik a teljes lakosság 10 százalékát teszik ki. 

Különösen felháborító, hogy sok esetben csoportosan gyalázzák meg a kiszolgáltatott és tehetetlen nőket. 

A napokban írtunk róla, hogy Rómában gambiai férfiak erőszakoltak meg egy 23 éves olasz nőt. Az áldozat hajnalban hazafelé tartott, amikor egy metrómegállóban két migráns megállította és lefogta. Egy harmadik letépte a ruháit és megerőszakolta a védtelen nőt. A lány hiába kiabált segítségért, az üres állomáson senki sem hallotta jajkiáltását. Ez nem elszigetelt eset volt, november végén írtunk róla, hogy migránsok csoportosan erőszakoltak meg egy menyasszonyt Rómában.

Amíg nemzeti kormány van, nem fogadunk be migránsokat

„Brüsszel új migrációs kötelezettségeket írna elő Magyarország számára: jövő júliustól vagy migránsokat kellene átvenni más tagállamoktól, vagy fizetni értük” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő szerint ezt a döntést Magyarország nem fogja végrehajtani. A kormányfő kiemelte:

Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre.

Borítókép: Olaszországban a lakosság tíz százaléka migráns (Fotó: AFP)

