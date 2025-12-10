migránsNagy-Britanniatinilányafgánerőszak

Két brit tinilány megerőszakolásával vádolnak egy afgán migránst

Egy Afganisztánból érkezett férfit állítottak bíróság elé Nagy-Britanniában, akit azzal vádolnak, hogy két 14 éves lányt erőszakolt meg egy boltoni lakásban. A brit sajtó szerint a 28 éves Sultani Bakatash két éve él az országban, és már határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapott, családtagjaival együtt.

Magyar Nemzet
Forrás: The Telegraph2025. 12. 10. 16:59
Illusztráció Fotó: Artur Widak Forrás: NurPhoto/AFP
Az eset az észak-angliai Boltonban történt, a rendőrség pedig azt közölte: a migráns férfi a közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot a fiatal lányokkal, mielőtt találkozóra hívta volna őket. A hatóságok gyorsan léptek, a gyanúsítottat már vasárnap hajnalban őrizetbe vették, írja a The Telegraph.

migráns
Illusztráció, egy afgán migráns (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

A manchesteri bíróságon fordító tolmácsolása mellett zajlott a tárgyalás, a vád szerint pedig nemcsak nemi erőszakról, hanem szexuális zaklatásról és egyéb szexuális bűncselekményről is szó van. A bíróság elutasította a védelem óvadékkérelmét, az ügyet jövő januárban tárgyalják.

Az afgán migráns két éve tartózkodott Nagy-Britanniában, és határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapott édesanyjával, két testvérével és két nővérével együtt.

Nem ez az első eset, amikor a brit hatóságok bevándorlási gyakorlata komoly vitákat vált ki. A brutális ügy ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Nagy-Britanniába érkezők alapos ellenőrzése és a közbiztonsági szempontok gyakran háttérbe szorulnak a liberális bevándorláspolitika mellett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak) 

