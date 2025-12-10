Az eset az észak-angliai Boltonban történt, a rendőrség pedig azt közölte: a migráns férfi a közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot a fiatal lányokkal, mielőtt találkozóra hívta volna őket. A hatóságok gyorsan léptek, a gyanúsítottat már vasárnap hajnalban őrizetbe vették, írja a The Telegraph.
Két brit tinilány megerőszakolásával vádolnak egy afgán migránst
Egy Afganisztánból érkezett férfit állítottak bíróság elé Nagy-Britanniában, akit azzal vádolnak, hogy két 14 éves lányt erőszakolt meg egy boltoni lakásban. A brit sajtó szerint a 28 éves Sultani Bakatash két éve él az országban, és már határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapott, családtagjaival együtt.
A manchesteri bíróságon fordító tolmácsolása mellett zajlott a tárgyalás, a vád szerint pedig nemcsak nemi erőszakról, hanem szexuális zaklatásról és egyéb szexuális bűncselekményről is szó van. A bíróság elutasította a védelem óvadékkérelmét, az ügyet jövő januárban tárgyalják.
Az afgán migráns két éve tartózkodott Nagy-Britanniában, és határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapott édesanyjával, két testvérével és két nővérével együtt.
Nem ez az első eset, amikor a brit hatóságok bevándorlási gyakorlata komoly vitákat vált ki. A brutális ügy ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Nagy-Britanniába érkezők alapos ellenőrzése és a közbiztonsági szempontok gyakran háttérbe szorulnak a liberális bevándorláspolitika mellett.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)
