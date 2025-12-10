Két brit tinilány megerőszakolásával vádolnak egy afgán migránst

A manchesteri bíróságon fordító tolmácsolása mellett zajlott a tárgyalás, a vád szerint pedig nemcsak nemi erőszakról, hanem szexuális zaklatásról és egyéb szexuális bűncselekményről is szó van. A bíróság elutasította a védelem óvadékkérelmét, az ügyet jövő januárban tárgyalják.

Az afgán migráns két éve tartózkodott Nagy-Britanniában, és határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kapott édesanyjával, két testvérével és két nővérével együtt.

Nem ez az első eset, amikor a brit hatóságok bevándorlási gyakorlata komoly vitákat vált ki. A brutális ügy ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Nagy-Britanniába érkezők alapos ellenőrzése és a közbiztonsági szempontok gyakran háttérbe szorulnak a liberális bevándorláspolitika mellett.