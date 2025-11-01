Titokban újabb afgánokat telepít Németországba a kormány

A repülőgép csütörtökön este 17.30-kor landolt Hannoverben, miután Pakisztánból indult, majd Isztambulban állt meg. Az utasok az úgynevezett szövetségi befogadási program részeként érkeztek.

A német kormány nem tájékoztatta a nyilvánosságot az újabb transzportról, ahogyan két hónappal korábban sem. A hírt most is csak egy hírügynökségi fotós szivárogtatta ki. Nem tudni, hány személy érkezett, és hogy voltak-e köztük egykori helyi segítők, közölte a német sajtó.

Már több mint 45 ezer afgán érkezett

A mostani járattal együtt már legalább 45 ezer afgán érkezett Németországba a program keretében – ez egy közepes német város teljes lakosságának felel meg. A Junge Freiheit szerint ez már a harmadik hasonló akció a kormányváltás óta. Az első, szeptemberi transzport során „különösen veszélyeztetett személyeket” hoztak be az országba, akiket később szétosztottak a tartományok között.