Felháborodtak az olaszok, miután migránsok csoportosan erőszakoltak meg egy menyasszonyt

Döbbenetet és felháborodást váltott ki Olaszországban egy Rómában történt megrázó bűntény. A rendőrség szerint három migráns erőszakolt meg egy fiatal nőt a vőlegénye szeme láttára.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a migránsokat tette felelőssé a nemi erőszakok számának a növekedéséért (Fotó: AFP)

A pár egy félreeső helyen parkolt, és mindketten meztelenek voltak, amikor észrevették, hogy a járművet körbeállják a migránsok. A három – mint a hatóságok közlése alapján kiderült – marokkói férfi ezután betörte az ablakot és kirángatta a párt az autóból, a férfit lefogták, 18 éves menyasszonyát pedig megerőszakolták, majd elmenekültek a helyszínről.

A római rendőrség két nappal az eset után elfogott az elkövető közül kettőt, a harmadik pedig néhány nappal később került elő Veronában. A hatóságok szerint a migráns bandának még két tagja lehetett, őket továbbra is keresik.

Az olaszokat felháborította az újabb migránsok által elkövetett nemi erőszak. Ugyanabban a parkban tavaly augusztusban egy 60 éves nőt erőszakolt meg a gambiai sorozatgyilkos Sheikh Hydara, aki nemzetközi védelmet élvez – mutatott rá egy nő a közösségi médiában.

Ez a hallgatás, még inkább, mint az erőszak, az ügy politikai lényege. Mert feltárja, mennyire szigorúan szelektív a nők védelméről szóló kortárs retorika. Felháborodást vált ki, ha a tettes egy olasz és felismerhető férfi. Elhalványul, ha a támadást illegális bevándorlók követik el, akik már eleve a marginalitás körforgásába kerültek. A felháborodás változó geometriája: egyik oldalon szigorú, a másikon elnéző

– hívja fel a figyelmet az ilyen esetekkel kapcsolatos kettős mércére az Il Primato Nazionale olasz hírportál.

A lap szerint a migránsok által elkövetett nemi erőszak nem kerül be sem a televíziós vitaműsorok, sem a baloldali média szerkesztőségi cikkeinek témái közé. Amikor beszámoltak az esetről, az elkövetőket több lap csak „három fiúként” emlegette, szemérmesen elhallgatva, hogy migránsokról van szó.

Mint arról beszámoltunk, tavaly novemberben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a migránsokat tette felelőssé a nemi erőszakok számának a növekedéséért.

Idén augusztusban pedig magyar áldozatai is voltak egy hasonló bűnténynek: a szicíliai Cataniában három marokkói férfi szexuálisan molesztált és bedrogozott két turistalányt, akik szállásukra igyekeztek visszajutni a tengerparton eltöltött nap után. A megrázó hírt Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára is megosztotta a közösségi médiában, posztjához pedig több ezer dühös hozzászólás érkezett.

