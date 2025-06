Magyar Péter már érzi, hogy harapófogóba került, Manfred Webertől is megkapta a nagy semmit + videó

– Péter, ne sértegesd a magyarokat, akik szavaztak a Voks 2025 szavazáson. Ti nem akarjátok, hogy az emberek döntsenek, de mi igen – szögezte le közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidhvégi Balázs a Tisza Párt elnökének azon bejegyzésére reagált, amelyben közzétette a Manfred Webertől, az Európai Néppárt elnökétől kapott levelét. Magyar Péter bizonygatta: az üzenet rácáfol a kormánypártok állítására, miszerint támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

Beszédes azonban, hogy a levélben Manfred Weber már az első sorok között leszögezi: „az Európai Néppárt szilárdan támogatja Európa szolidaritását Ukrajnával a brutális orosz agresszióval szemben. Ukrajna Európa része. Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajna csatlakozási folyamatát és a nemzeti sajátosságok figyelembevételével megvitatjuk annak módját is.” Vagyis Weber jelentéktelennek tekinti a Tisza Párt elnökét és annak mondandóját is, hiszen semmilyen befolyással nem bír az Európai Néppártban, Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozásának támogatása a párt részéről már eldöntött.

Magyar Péternek ráadásul vagy nem számít az adott szó, vagy most nem mond igazat, ugyanis azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, milyen eredményt szavaztak meg a Nemzet hangja kampányban a tiszások: Ukrajna EU-tagságát a válaszadók 58,18 százalékuk támogatta. Ez azért is lényeges, mert Magyar Péter leszögezte: amennyiben ők kerülnek hatalomra a 2026-os választás után, akkor a mostani szavazás eredményei lesznek a kormányuk „sarokpontjai”. Mindez pedig azt bizonyítja, hogy bármit is állítanak most, a valóságban ukránpárti politikát képviselnek és hatalomra kerülésükkor is ezt tennék.

Nem veszi komolyan a magyarok véleményét

Magyar Péternek az ügyhöz való hozzáállását pedig jól mutatja az is, miképp viselkedett a Hír TV riporterével, aki arról kérdezi a Tisza Párt elnökét, érvényesnek tartja-e a véleménynyilvánító szavazást Ukrajna uniós csalakozásáról, ezt Hidvéghi Balázs videóüzenetében meg is osztotta. Magyar Péter a választ kikerülve, cinikusan visszakérdezett: „Nem neveti el magát? Kétmillióan, nem húszmillióan töltötték ki?”

Ezzel az ócska szöveggel akarod aláásni a magyar kormány pozícióját, ami a magyar emberek véleményét fogja képviselni Brüsszelben az ukrán csatlakozás ügyében? Te is érzed, hogy harapófogóba kerültél. A kinti főnökeid már eldöntötték nélküled, hogy Ukrajnát fel akarják venni

– üzente a pártelnöknek Hidhvégi Balázs, és hozzátette: Brüsszelben vitát sem akarnak erről, és döntési lehetőséget sem adnak az embereknek, pont, ahogy a migráció és a háborúpárti politika esetében volt.

A parlamenti államtitkár leszögezte: „de nem fognak sikerrel járni”. – Mi, magyarok nem engedünk a negyvennyolcból. Erről a kérdésről a magyar emberek fognak dönteni, akárhogy fröcsögsz is itt kínodban, mert nekünk Magyarország az első – jelentette ki.