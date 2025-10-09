Rendkívüli

Magyarországról indult repülőgép miatt riasztották az osztrák vadászgépeket

Kétszer is riasztották az osztrák elfogó vadászgépeket szerdán, miután két Boeing 737-es nem reagált a rádiókapcsolatra.

2025. 10. 09. 9:10
Az osztrák légiirányítók szerdán kétszer is riasztották a vadászgépeket, miután két Boeing 737-es, egy dél előtt pár perccel Magyarországról Dublinba tartó, illetve egy 14:44-kor Antalyából Amszterdamba tartó repülőgép nem válaszolt a rádiókapcsolatra – adta hírül a Mandiner.

Budapest, 2022. augusztus 29. Vízsugárral köszöntik az időszakos nagykarbantartásra érkezett első széles törzsű, Airbus A330F teherszállító repülőgépet a Liszt Ferenc-repülőtéren 2022. augusztus 29-én. A teljes körű karbantartást magyar szakemberek végzik a cég idén márciusban átadott új hangárjában. MTI/Lakatos Péter
Illusztráció (Fotó: Lakatos Péter / MTI)

Az első esetben két Eurofighter indult a magyar gép után Ausztria légterében, de pár perccel később helyreállt a kapcsolat, így a küldetést leállították. A második gép esetében ismét fel kellett szállniuk a vadászgépeknek, de itt is sikerült hamarosan helyreállítani a kommunikációt. A Kronen Zeitung beszámolója szerint 

az Eurofighterek bevetésekor egyik gép a repülő mellett, a másik hátulról biztosítja a fedezetet, és csak abban az esetben kényszeríthetik leszállásra a gépet, ha az továbbra sem reagál – ilyenre azonban még nem volt példa.

Borítókép: Az Osztrák Légierő egyik Eurofighter Typhoon vadászrepülőgépe  (Forrás: AFP)

               
       
       
       

