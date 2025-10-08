lopakodó vadászgépfejlesztésamerikai haditengerészetPentagon

Amerikai újgenerációs lopakodó vadászgép fejlesztése kezdődhet?

Hónapokig tartó halogatás után a Pentagon már ezen a héten kiválasztja azt a védelmi céget, amelyet az amerikai haditengerészet következő lopakodó vadászgépének tervezésével és gyártásárval fog megbízni – közölte egy washingtoni tisztviselő és két másik név nélkül nyilatkozó kormányzati tisztségviselő.

Munkatársunktól
Forrás: Reuters2025. 10. 08. 15:49
Az F 117-es lopakodó vadászgépet váltaná részben az újabb generációs repülő Fotó: WOLFGANG KUMM Forrás: DPA
Ez egy több milliárd dolláros amerikai befektetés lesz egy olyan lopakodó repülőgép kifejlesztésére, amely központi szerepet játszhat az Egyesült Államok és Kína közötti erőegyensúly kialakításában – értesült a Reuters

A jelenleg is szolgálatban lévő F 117-es amerikai vadászgépek mellett állhatnának hadrendbe az új F/A-XX lopakodó repülők. 
Fotó: AFP

A Boeing és a Northrop Grumman Corp áll versenyben az F/A-XX névre keresztelt amerikai vadászrepülőgép gyártásáért. Az új, repülőgéphordozón állomásozó repülőgép a haditengerészet F/A-18E/F Super Hornet flottáját váltja fel, amely az 1990-es évek óta áll szolgálatban.

Az amerikai tisztviselő és az egyik forrás szerint a kiválasztás folytatásáról Pete Hegseth hadügyminiszter döntött pénteken. 

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.
Fotó: AFP

Az egyik forrás szerint 

az amerikai haditengerészet akár már ezen a héten bejelentheti a vadászgép építésére kiírt verseny győztesét. 

Források szerint azonban az utolsó pillanatban felmerült akadályok a múltban már késleltették a haditengerészeti repülőgép fejlesztését, és ez most is megtörténhet. A haditengerészet és a Pentagon nem kommentálta a megjelent értesüléseket.

Az F/A-XX várhatóan fejlett lopakodó képességekkel, megnövelt hatótávolsággal és tartóssággal, valamint a pilóta nélküli harci repülőgépekkel és a haditengerészet repülőgép-hordozókra telepített légvédelmi rendszereivel való integráció képességével fog rendelkezni.

Kína „hihetetlenül ambiciózus a 6. generációs repülőgépek prototípusainak gyártásában és az 5. generációs vadászgépek és bombázók telepítésében, így ez a fontos döntésnek tekinthető a lépéstartás érdekében” – mondta Roman Schweizer, a TD Cowen elemzője.

A Pentagon és a kongresszus között tavasszal és nyáron zajló finanszírozási vita késleltette a program előrehaladását. A Pentagon 74 millió dollárt kért a repülőgépért, hogy „minimális fejlesztési finanszírozásból” fenntarthassa azt. Egyes Pentagon-tisztviselők akár három évvel is el akarták halasztani a programot, a mérnöki és az ellátási lánc kapacitásával kapcsolatos aggályokra hivatkozva, írta korábban a Reuters.

Az amerikai kongresszus és a haditengerészet szerette volna folytatni a szerződés odaítélését. 

A kongresszus 750 millió dollárt különített el az F/A-XX repülőgépfejlesztés felgyorsítására a hatalmas adócsökkentési és kiadási törvényjavaslatba, amelyet idén nyáron írtak alá. Ezenkívül a kongresszus további 1,4 milliárd dollárt különített el az F/A-XX számára a 2026-os pénzügyi évben.

A finanszírozási vitán túl a hónapokig tartó késedelem alatt vita folyt arról is, hogy a Northrop és a Boeing védelmi beszállítóknak nehézséget okozna-e a repülőgép határidőre történő legyártása.

Az F-35C vadászgépek már évek óta hadrendben vannak az amerikai haditengerészetnél.
Fotó: SONG KYUNG-SEOK / POOL

Amint arról lapunkban beszámoltunk, jelenleg az Egyesült Államok F–47-ese, az a gép, amelyet Donald Trump amerikai elnök a „valaha épített legerősebb és legpusztítóbb harci gépként” jellemzett. Washington célja világos: megőrizni légi fölényét, és megfékezni Kína egyre látványosabb katonai ambícióit. Peking azonban nem maradt adós a válasszal: kiszivárogtak az első felvételek a J–50-esről, amely a kínaiak szerint a hatodik generációs vadászgépek új korszakát jelzi.

Borítókép: Az F–117-es lopakodó vadászgépet váltaná részben az újabb generációs repülő. (Fotó: AFP) 

