Amerikai újgenerációs lopakodó vadászgép fejlesztése kezdődhet?

Ez egy több milliárd dolláros amerikai befektetés lesz egy olyan lopakodó repülőgép kifejlesztésére, amely központi szerepet játszhat az Egyesült Államok és Kína közötti erőegyensúly kialakításában – értesült a Reuters.
A Boeing és a Northrop Grumman Corp áll versenyben az F/A-XX névre keresztelt amerikai vadászrepülőgép gyártásáért. Az új, repülőgéphordozón állomásozó repülőgép a haditengerészet F/A-18E/F Super Hornet flottáját váltja fel, amely az 1990-es évek óta áll szolgálatban.
Az amerikai tisztviselő és az egyik forrás szerint a kiválasztás folytatásáról Pete Hegseth hadügyminiszter döntött pénteken.
Az egyik forrás szerint
az amerikai haditengerészet akár már ezen a héten bejelentheti a vadászgép építésére kiírt verseny győztesét.
Források szerint azonban az utolsó pillanatban felmerült akadályok a múltban már késleltették a haditengerészeti repülőgép fejlesztését, és ez most is megtörténhet. A haditengerészet és a Pentagon nem kommentálta a megjelent értesüléseket.
Az F/A-XX várhatóan fejlett lopakodó képességekkel, megnövelt hatótávolsággal és tartóssággal, valamint a pilóta nélküli harci repülőgépekkel és a haditengerészet repülőgép-hordozókra telepített légvédelmi rendszereivel való integráció képességével fog rendelkezni.
Kína „hihetetlenül ambiciózus a 6. generációs repülőgépek prototípusainak gyártásában és az 5. generációs vadászgépek és bombázók telepítésében, így ez a fontos döntésnek tekinthető a lépéstartás érdekében” – mondta Roman Schweizer, a TD Cowen elemzője.
A Pentagon és a kongresszus között tavasszal és nyáron zajló finanszírozási vita késleltette a program előrehaladását. A Pentagon 74 millió dollárt kért a repülőgépért, hogy „minimális fejlesztési finanszírozásból” fenntarthassa azt. Egyes Pentagon-tisztviselők akár három évvel is el akarták halasztani a programot, a mérnöki és az ellátási lánc kapacitásával kapcsolatos aggályokra hivatkozva, írta korábban a Reuters.
Az amerikai kongresszus és a haditengerészet szerette volna folytatni a szerződés odaítélését.
A kongresszus 750 millió dollárt különített el az F/A-XX repülőgépfejlesztés felgyorsítására a hatalmas adócsökkentési és kiadási törvényjavaslatba, amelyet idén nyáron írtak alá. Ezenkívül a kongresszus további 1,4 milliárd dollárt különített el az F/A-XX számára a 2026-os pénzügyi évben.
A finanszírozási vitán túl a hónapokig tartó késedelem alatt vita folyt arról is, hogy a Northrop és a Boeing védelmi beszállítóknak nehézséget okozna-e a repülőgép határidőre történő legyártása.