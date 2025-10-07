Mentőhelikopter zuhant az autópályára, többen életveszélyben vannak + videó

Sacramentóban, egy forgalmas autópályán zuhant le hétfő este egy mentőhelikopter, három ember súlyosan megsérült, és a baleset teljesen megbénította a forgalmat – adta hírül a De Telegraaf a CBS Newsra hivatkozva.

A baleset a csúcsforgalom idején történt. Fotó: X

A sacrametói tűzoltóság tájékoztatása szerint

a helikopter-balesetnek több sérültje van, közülük legalább hármat kritikus állapotban szállítottak kórházba. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre ismeretlen, az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak.

NEW Dramatic social media video shows a REACH Air Medial Helicopter crashing near downtown Sacramento this evening. The crash occurred just after 7pm this evening on the EB lanes of Hwy 50. The Helicopter had just lifted off from UC… pic.twitter.com/XeF0tlJJA1 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) October 7, 2025

Szemtanúk elmondása szerint a gép hirtelen zuhant az aszfaltra, pánikot keltve az autósok és a környéken tartózkodók között. Az első jelentések alapján a helikopter nem kereskedelmi járatot teljesített, és egyelőre nem ismert, kik tartózkodtak a fedélzeten, illetve mi volt a repülés célja.

A medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 near Howe Avenue in Sacramento Monday evening.



Officials say it was a REACH air ambulance, now lying in pieces across several lanes.



At least three… https://t.co/83Zi8Iwfen pic.twitter.com/XbZaAw7XMk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2025

A baleset időzítése különösen aggasztó, mivel az Egyesült Államokban az utóbbi időben ismét fókuszba került a légi közlekedés biztonsága, miután több kisebb repülőgép is balesetet szenvedett városi területeken.

There has been a harrowing helicopter crash on 50 eastbound west of 59th St.



Thank you to our brave first responders (@SacFirePIO) & ~15 bystanders who assisted Sac Fire until more units arrived on scene.



Survivors are being treated at local hospitals. — Sac Mayor Kevin McCarty (@MayorMcCarty) October 7, 2025

Borítókép: Mentőhelikopter zuhant le egy forgalmas autópályán a Sacramentóban (Forrás: X)