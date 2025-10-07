autópályaEgyesült Államokbanhelikopterbalesetmentőhelikopter

Mentőhelikopter zuhant az autópályára, többen életveszélyben vannak + videó

Hétfő este egy mentőhelikopter zuhant le egy forgalmas autópályára Sacramentóban, Kaliforniában, legalább három ember életveszélyesen megsérült. A baleset a csúcsforgalom idején történt, és teljesen megbénította a közlekedést, miközben a mentőegységek gyorsan megkezdték a sérültek ellátását és kimenekítését.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 8:19
Sacramentóban, egy forgalmas autópályán zuhant le hétfő este egy mentőhelikopter, három ember súlyosan megsérült, és a baleset teljesen megbénította a forgalmat – adta hírül a De Telegraaf a CBS Newsra hivatkozva.

A sacrametói tűzoltóság tájékoztatása szerint 

a helikopter-balesetnek több sérültje van, közülük legalább hármat kritikus állapotban szállítottak kórházba. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre ismeretlen, az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak.

Szemtanúk elmondása szerint a gép hirtelen zuhant az aszfaltra, pánikot keltve az autósok és a környéken tartózkodók között. Az első jelentések alapján a helikopter nem kereskedelmi járatot teljesített, és egyelőre nem ismert, kik tartózkodtak a fedélzeten, illetve mi volt a repülés célja.

A baleset időzítése különösen aggasztó, mivel az Egyesült Államokban az utóbbi időben ismét fókuszba került a légi közlekedés biztonsága, miután több kisebb repülőgép is balesetet szenvedett városi területeken. 

