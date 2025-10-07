Mentőhelikopter zuhant az autópályára, többen életveszélyben vannak + videó

Sacramentóban, egy forgalmas autópályán zuhant le hétfő este egy mentőhelikopter, három ember súlyosan megsérült, és a baleset teljesen megbénította a forgalmat – adta hírül a De Telegraaf a CBS Newsra hivatkozva.
A sacrametói tűzoltóság tájékoztatása szerint
a helikopter-balesetnek több sérültje van, közülük legalább hármat kritikus állapotban szállítottak kórházba. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre ismeretlen, az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak.
Szemtanúk elmondása szerint a gép hirtelen zuhant az aszfaltra, pánikot keltve az autósok és a környéken tartózkodók között. Az első jelentések alapján a helikopter nem kereskedelmi járatot teljesített, és egyelőre nem ismert, kik tartózkodtak a fedélzeten, illetve mi volt a repülés célja.
A baleset időzítése különösen aggasztó, mivel az Egyesült Államokban az utóbbi időben ismét fókuszba került a légi közlekedés biztonsága, miután több kisebb repülőgép is balesetet szenvedett városi területeken.
