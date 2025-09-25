Káncz Csaba lebukott

Lánczi Tamás Facebook: „Káncz posztjai és megszólalásai rendre arra épülnek, hogy Magyarország NATO-megbízhatóságát és külpolitikai álláspontját morálisan és politikailag delegitimálja. Augusztusban olyan bejegyzést tett közzé, amely azt a benyomást kelti, mintha magyar közreműködők segítségével nyugati technológia és pénzügyi infrastruktúra áramlana Oroszországba, kijátszva a szankciós rendszert. A nevéhez köthető megnyilvánulások jól illeszkednek azokba a nemzetközi nyomásgyakorló kommunikációs műveletekbe, amelyek célja nem a tájékoztatás, hanem a magyar politikai mozgástér szűkítése. Káncz pontosan tudja, mit csinál. És ezt mindenhol a világon hazaárulásnak hívják.”