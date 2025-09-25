Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Káncz Csaba lebukott

Káncz Csaba lebukott

Lánczi Tamás
2025. 09. 25. 7:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lánczi Tamás Facebook: „Káncz posztjai és megszólalásai rendre arra épülnek, hogy Magyarország NATO-megbízhatóságát és külpolitikai álláspontját morálisan és politikailag delegitimálja. Augusztusban olyan bejegyzést tett közzé, amely azt a benyomást kelti, mintha magyar közreműködők segítségével nyugati technológia és pénzügyi infrastruktúra áramlana Oroszországba, kijátszva a szankciós rendszert. A nevéhez köthető megnyilvánulások jól illeszkednek azokba a nemzetközi nyomásgyakorló kommunikációs műveletekbe, amelyek célja nem a tájékoztatás, hanem a magyar politikai mozgástér szűkítése. Káncz pontosan tudja, mit csinál. És ezt mindenhol a világon hazaárulásnak hívják.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.