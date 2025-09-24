Orbán Viktor: Új korszak kezdődik Békésben

Orbán Viktor miniszterelnök békéscsabai látogatásán hangsúlyozta, hogy Békés vármegye előtt most valóban emelkedő pálya nyílik meg, hiszen a korábban eldöntött fejlesztések végre a megvalósítás szakaszába érkeztek – írta a Beol.hu.

Kiemelte a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal korszerűsítését, amely stratégiai jelentőségű a térség és az egész ország közlekedési hálózatában.

A kormányfő szerint ezek az infrastrukturális beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy a vármegye gazdasága újra növekedési pályára álljon, és megerősödjön a térség nemzetközi ipari beágyazottsága.

Ennek szimbóluma a szingapúri Vulcan Shield Global hatalmas beruházása is, amely 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán, és bizonyítja, hogy Magyarország ma vonzó célpont a külföldi befektetőknek. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy

a kormány nemcsak a közlekedési fejlesztéseket támogatja, hanem a szakképzési centrumok modernizálását, új ipari parkok létrehozását és a békéscsabai repülőtér kapacitásának bővítését is.

A miniszterelnök szerint Békés vármegye hosszú időn át perifériára szorult, ám most egy új korszak kezdődik, amely végre megnyitja az ajtókat a fejlődés előtt. Hozzátette: a kormány elszánt abban, hogy a térség felzárkózzon az ország dinamikusabban fejlődő régióihoz, és ennek érdekében minden szükséges támogatást biztosít.

A miniszterelnökkel készült teljes interjút, videóval ITT tudja megtekinteni.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)