Kovács Zoltán: Visszautasítjuk Brüsszel rágalomhadjáratát

Kovács Zoltán: Visszautasítjuk Brüsszel rágalomhadjáratát

Brüsszel cinikus politikai játszmát folytat – hívta fel a figyelmet a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán szerint a mai sajtótájékoztató beismerő vallomás volt az antifasiszta bűnöző, Ilaria Salis részéről.

2025. 09. 24. 20:20
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Fotó: MTI/Soós Lajos
A mai sajtótájékoztató beismerő vallomás volt az antifasiszta bűnöző, Ilaria Salis részéről: ez soha nem az emberi jogokról vagy a demokráciáról szólt, hanem arról, hogy Brüsszel cinikus politikai játszmát folytat – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Kovács Zoltán szerint a mai sajtótájékoztató beismerés volt Ilaria Salis részéről
Kovács Zoltán szerint a mai sajtótájékoztató beismerés volt Ilaria Salis részéről (Fotó: Anadolu via AFP)

A brüsszeli elvtársak egyetlen okból védik őt: hogy támadhassák Magyarországot. Számukra semmi sem túl drága, még az erőszakos szélsőségesek pátyolgatása sem. Salis és antifasiszta társai előre megfontolt szándékkal jöttek Magyarországra, hogy politikai meggyőződésből az utcán embereket verjenek

– írta az államtitkár.

Ez nem politika, hanem terrorizmus!

– hangsúlyozta.

Azáltal, hogy fenntartják a mentelmi jogát, az Európai Parlament nem csupán egy bűnözőt menteget, hanem aktívan védelmez egy antifasiszta terroristát. Ezzel azt mutatják, hogy Magyarország elleni hatalmi játszmájukban még a terroristák védelme is megengedett eszköz a céljaik érdekében – emelte ki Kovács Zoltán.

Minden hazug állításuk ellenére az igazság a következő: Magyarországon az ügyészség független, és a bíróságok az esetek 99 százalékban helybenhagyják vizsgálatainak eredményét. Nem szokott tévedni!

– húzta alá.

Visszautasítjuk Brüsszel rágalomhadjáratát. Ilaria Salis nem áldozat, hanem veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye!

– összegzett a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Soós Lajos)

