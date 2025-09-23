Ingatlanok tömege jelenik meg a lakáspiacon – tévedtek a fanyalgók

Jó hír a vevőknek, jó hír az eladóknak, rossz hír az Otthon startra fanyalgóknak, hogy a kínálat is robbanásszerűen bővül a fix 3 százalékos hitel hatására – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán kedden. Panyi Miklós az Ingatlan.com elemzésére hivatkozva közölte, hogy szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ez húszszázalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban hatvan százalékkal ugrott meg. A frissen meghirdetett ingatlanok 76 százaléka megfelel az Otthon start feltételeinek.

Az Otthon start hatására érkeznek az eladásra szánt ingatlanok. Fotó: Világgazdaság/Kallus György

A befagyott ingatlanpiacot olvasztja ki az Otthon start

A bejegyzés szerint a program indulásakor a legtöbb kritika azzal kapcsolatban hangzott el, hogy a program olyan keresletet generál, amivel az ingatlanpiac nem fog lépést tartani, nem lesz elég lakás. Panyi Miklós ugyanakkor úgy fogalmazott: két hónapja következetesen elmondták, hogy a program meghirdetésekor meglévő több mint százezres, eladás alatt lévő ingatlanállomány bővülni fog. Sok tízezer ingatlan azért nem volt hirdetés alatt, mert az eladók azt látták, hogy nem tudják majd eladni.

Az elmúlt években hatvan-hetvenezer ingatlantranzakcióval volt kevesebb Magyarországon, ennyivel kevesebb fiatal és család tudta otthonteremtési céljait megvalósítani. Ezt a befagyott ingatlanpiacot olvasztja most ki az Otthon start, megjöttek a vevők, és ezért érkeznek az eladásra szánt ingatlanok. Ez a hatvan-hetvenezer el nem adott ingatlan meg fog érkezni a piacra, nagy részük otthonstartos lakásként. Sokan pedig most fognak elgondolkozni azon, hogy van lehetőségük továbblépni, tehát ez a szám bővülni fog.

Öt év alatt ötvenezerrel több lakás fog épülni

Azt is jelezték – tette hozzá –, hogy a program hatására megmozdul az építőipar. Ez a hatás kézzelfogható, az ingatlanfejlesztők gőzerővel azon dolgoznak, hogy eddig jegelt ingatlanfejlesztéseiket megindítsák, az árkorlát feletti ingatlanjaikat behúzzák az árkorlát alá vagy éppen olyan projekteket tegyenek össze, amelyek otthon startos lakásokat hoznak a piacra, ezért gyorsított engedélyezési eljárással meg tudnak indulni. Sok ezer, már kivitelezés alatt lévő új ingatlan fog ezért megjelenni eladásra a piacon. A program hatására pedig öt év alatt ötvenezerrel több lakás fog épülni a több ezer családi ház mellett. Ez persze azt is jelenti, hogy sok tízezerrel több új lakásból fognak tudni választani az elsőlakás-vásárlók is. A kínálat az új lakások piacán is duplázódni fog, végre létrejön egy új, megfizethető újlakás-piac – hangsúlyozta.

Mozgásba lendül az ingatlanpiac, jön a szuperstart

Panyi Miklós szerint azt sem szabad elfelejteni, mit jelent ez a gazdaság oldaláról: tízezer új lakás építése nyolcszáz-ezer milliárd forintnyi beruházási értéket és egyszázalékos GDP-növekedést, ötvenezer új lakás négy-öt ezermilliárd forintnyi beruházást, ez pedig sok tízezer új munkahelyet teremt városban és vidéken egyaránt. Tízezer használt lakás eladása további húszezer ingatlantranzakciót eredményez két éven belül, ez az úgynevezett ingatlanmultiplikátor-hatás. Aki elad, az a legtöbb esetben venni fog valamit. Ennek a piacnak is jelentős a gazdasági hatása, hiszen aki vásárol, az felújít, bútort vásárol, költözik, de legfőképpen otthont szerez.