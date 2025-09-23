  • Magyar Nemzet
  Már nem csak a keresletet élénkíti az Otthon start - rengetegen adnák el lakásukat
Már nem csak a keresletet élénkíti az Otthon start - rengetegen adnák el lakásukat

Országszerte jelentősen megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma. Ebből is látszik, hogy az eladók csak az Otthon start program szeptemberi indulása után aktivizálták magukat az ingatlanpiacon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 10:09
Építkezés, építőipar, lakás, ingatlan, munkaerő, gazdaság, Erősödést mutat az építőipar .Kurucz Árpád
Az Otthon start program a korábbi hetekben hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre viszont az eladókat is aktivizálta az Ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. Az adatok alapján egyre több eladó dönt úgy, hogy meglovagolja a keresleti hullámot, aminek eredményeként országosan jelentősen megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma.

Az eladói kedv is élénkült az Otthon start hatására
Meghozta az eladók kedvét is az Otthon start
 Fotó: Kállai Márton

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint: „Az Otthon start program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható”. – Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre. Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét.

Az ingatlantulajdonosok Budapesten például 71 százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel, mint egy évvel ezelőtt. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Mindeközben az ingatlanközvetítői aktivitás 5–17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.

Éves és havi szinten is kiugró a növekedés – ez is az Otthon start hatása

A legfrissebb adatok alapján idén szeptember első három hetében 26 451 eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az Ingatlan.com oldalára, ami 20 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában látott szintet. A havi összevetésben a dinamika még látványosabb: 2025 augusztusában 20,1 ezer hirdetés került fel, szeptemberben viszont már 26,4 ezer, ami 31 százalékos emelkedésnek felel meg. 

Idén júliusról augusztusra még csak három százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan-hirdetések száma, augusztusról szeptemberre viszont a friss kínálat bővülése már tízszeres növekedési tempót jelent az egy hónappal korábbi dinamikához képest

– értékelte a folyamatokat Balogh László.

A részletes adatokból látszik, hogy főként az eladó társasházi lakások friss kínálata bővült, a kertes házak választéka enyhébb tempóban emelkedik. A meghirdetett lakóingatlan-hirdetések 76 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek, de az egyes településtípusok esetében nagyok a különbségek. A fővárosi friss kínálat 52 százaléka vehet részt az Otthon start programban, miközben a többi településen ez az arány nagyságrendileg 90 százalékos. Budapesten belül viszont nagy különbség mutatkozik a hirdetői kínálatban: 

  • a tulajdonosok által szeptemberben feladott hirdetések több mint 60 százaléka felel meg a 3 százalékos hitel árkorlátainak, 
  • a közvetítőknél ugyanez az arány kevesebb mint 50 százalékos.

A friss kínálat bővülésére már nagyon vártak a vevők, hiszen az Ingatlan.com megjelent elemzéseiből kiderült: a kereslet élénkülése miatt az Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a meghirdetés után gyorsan gazdára találnak, ami az árak növekedési tempójában is megmutatkozik.

– A tendenciákból kiolvasható, hogy sok eladó az Otthon start program indulásáig várt a piacra lépéssel, amire a vásárlóknak is nagyon nagy szüksége volt. A kereslet megduplázódott a program bejelentése előtti szinthez képest, és folyamatosan felszívja a kínálatot. Az eladói oldal élénkülésével viszont több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is. Ha a jelenlegi piaci dinamika kitart a következő néhány hétben, akkor idén akár 160 ezernél is több adásvételre is sor kerülhet. Erre viszont az elmúlt tíz évben csak kétszer volt példa – fogalmazott az Ingatlan.com szakértője.

 

 

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

