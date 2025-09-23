Már nem csak a keresletet élénkíti az Otthon start - rengetegen adnák el lakásukat

Az Otthon start program a korábbi hetekben hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre viszont az eladókat is aktivizálta az Ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. Az adatok alapján egyre több eladó dönt úgy, hogy meglovagolja a keresleti hullámot, aminek eredményeként országosan jelentősen megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma.

Meghozta az eladók kedvét is az Otthon start

Fotó: Kállai Márton

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint: „Az Otthon start program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható”. – Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre. Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét.

Az ingatlantulajdonosok Budapesten például 71 százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel, mint egy évvel ezelőtt. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Mindeközben az ingatlanközvetítői aktivitás 5–17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.

Éves és havi szinten is kiugró a növekedés – ez is az Otthon start hatása

A legfrissebb adatok alapján idén szeptember első három hetében 26 451 eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az Ingatlan.com oldalára, ami 20 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában látott szintet. A havi összevetésben a dinamika még látványosabb: 2025 augusztusában 20,1 ezer hirdetés került fel, szeptemberben viszont már 26,4 ezer, ami 31 százalékos emelkedésnek felel meg.

Idén júliusról augusztusra még csak három százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan-hirdetések száma, augusztusról szeptemberre viszont a friss kínálat bővülése már tízszeres növekedési tempót jelent az egy hónappal korábbi dinamikához képest

– értékelte a folyamatokat Balogh László.

A részletes adatokból látszik, hogy főként az eladó társasházi lakások friss kínálata bővült, a kertes házak választéka enyhébb tempóban emelkedik. A meghirdetett lakóingatlan-hirdetések 76 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek, de az egyes településtípusok esetében nagyok a különbségek. A fővárosi friss kínálat 52 százaléka vehet részt az Otthon start programban, miközben a többi településen ez az arány nagyságrendileg 90 százalékos. Budapesten belül viszont nagy különbség mutatkozik a hirdetői kínálatban:

a tulajdonosok által szeptemberben feladott hirdetések több mint 60 százaléka felel meg a 3 százalékos hitel árkorlátainak,

a közvetítőknél ugyanez az arány kevesebb mint 50 százalékos.

A friss kínálat bővülésére már nagyon vártak a vevők, hiszen az Ingatlan.com megjelent elemzéseiből kiderült: a kereslet élénkülése miatt az Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a meghirdetés után gyorsan gazdára találnak, ami az árak növekedési tempójában is megmutatkozik.