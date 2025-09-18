Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Otthon start: folyósították az első hitelt, kezdődik az ingatlanboom

A K&H már folyósította az első fix 3 százalékos kölcsönt, miközben még több tízmilliárdnyi igénylés vár elbírálásra. Beindult az Otthon start miatt a lakáshitelboom.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 12:31
Folyósították az első kölcsönt Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt
Az első fecske egy kecskeméti ingatlan, de a K&H-nál több tízmilliárd forint összegű igénylés elbírálása van folyamatban, a K&H célja pedig, hogy minél könnyebben és gyorsabban bonyolítsa le a hitelek ügyintézését, ezáltal az ügyfelek a lehető leghamarabb beköltözhessenek a megvásárolt lakóingatlanba. A pénzintézet folyósította az első Otthon start programhoz tartozó lakáshitelt. 

Otthon Start Program - megindult lakáshitelboom
Három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon start program keretében Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon start program keretében

Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon start program keretében – közölte a pénzintézet. Ez a kölcsön a szektorban az elsők között van és egy kecskeméti lakóingatlan megvásárlására vette fel az igénylő. A hitel összege 29 millió forint, 25 éves futamidő mellett a programban elérhető állami támogatás miatt 3 százalékos kamatozással. Így a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta. Ezzel az ügylettel gyakorlatilag élesben elindult az őszi lakáshitelboom. 

A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon start program keretében.

 – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője. Hozzátette, a bank gőzerővel dolgozik az igénylések feldolgozásán, hogy az ügyfeleknek minél hamarabb folyósíthassák a hitelösszegeket, ezáltal a lehető leggyorsabban megvásárolhassák a kiszemelt lakóingatlant.

A prímet az Otthon start viheti

A pénzintézethez szeptember eleje óta benyújtott Otthon start lakáshitel-igénylések többsége 

  • Budapesten, 
  • vármegyeszékhelyeken, 
  • illetve más vidéki nagyvárosokban található lakóingatlanok megvásárlását célozzák. 

Jelentős részben panel- és társasházi lakások vannak a fókuszban. A szakember ismertette a K&H korábbi előrejelzését, amely szerint elsősorban az Otthon start program miatt az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50 százalékkal növekedhet a lakáshitelek volumene. A prímet az Otthon start viheti, a többi kedvezményes konstrukcióval együtt a támogatott hitelek aránya a K&H szerint elérheti a 70 százalékos szintet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

