Otthon start: folyósították az első hitelt, kezdődik az ingatlanboom

Az első fecske egy kecskeméti ingatlan, de a K&H-nál több tízmilliárd forint összegű igénylés elbírálása van folyamatban, a K&H célja pedig, hogy minél könnyebben és gyorsabban bonyolítsa le a hitelek ügyintézését, ezáltal az ügyfelek a lehető leghamarabb beköltözhessenek a megvásárolt lakóingatlanba. A pénzintézet folyósította az első Otthon start programhoz tartozó lakáshitelt.

Három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon start program keretében Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon start program keretében

Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon start program keretében – közölte a pénzintézet. Ez a kölcsön a szektorban az elsők között van és egy kecskeméti lakóingatlan megvásárlására vette fel az igénylő. A hitel összege 29 millió forint, 25 éves futamidő mellett a programban elérhető állami támogatás miatt 3 százalékos kamatozással. Így a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta. Ezzel az ügylettel gyakorlatilag élesben elindult az őszi lakáshitelboom.

A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon start program keretében.

– mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője. Hozzátette, a bank gőzerővel dolgozik az igénylések feldolgozásán, hogy az ügyfeleknek minél hamarabb folyósíthassák a hitelösszegeket, ezáltal a lehető leggyorsabban megvásárolhassák a kiszemelt lakóingatlant.

A prímet az Otthon start viheti

A pénzintézethez szeptember eleje óta benyújtott Otthon start lakáshitel-igénylések többsége

Budapesten,

vármegyeszékhelyeken,

illetve más vidéki nagyvárosokban található lakóingatlanok megvásárlását célozzák.

Jelentős részben panel- és társasházi lakások vannak a fókuszban. A szakember ismertette a K&H korábbi előrejelzését, amely szerint elsősorban az Otthon start program miatt az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50 százalékkal növekedhet a lakáshitelek volumene. A prímet az Otthon start viheti, a többi kedvezményes konstrukcióval együtt a támogatott hitelek aránya a K&H szerint elérheti a 70 százalékos szintet.