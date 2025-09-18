Így indult az Otthon start program

Az első tapasztalatok szerint az Otthon start programban az igénylők többsége 35–50 millió forint közötti hitelt vesz fel, jellemzően hosszú, 20 év feletti futamidővel. Bár a 10 százalékos önerő nagy könnyebbséget jelent, sokan emiatt nem jutnak be a programba. A nagy roham garantált volt – írta a Bank360, a pénzintézetek tapasztalataira építve. A hitelintézetek már a program indulását megelőző hetekben elkezdtek felkészülni a megnövekedett ügyfélforgalom kezelésére.

Otthon start: így ndult a hónap (Fotó: Shutterstock)

Felkészülten várták a rohamot

Az MBH Bank például meghosszabbította fiókhálózatának nyitvatartását, továbbá az ügyintézői létszámot is megnövelte. Minderre szükség is volt, ugyanis az első napokban kétszeresére nőtt az MBH fiókjainak forgalma, ami több száz lakáshiteles ügyfél kiszolgálását jelentette.

Gördülékeny indulásról számolt be az Erste Bank is – úgy nyilatkoztak: a fiókhálózatuk jól bírja a megnövekedett forgalmat. Az Erste Bank továbbá azt is elárulta, hogy az eddig befogadott és jóváhagyott ügyletek átfutási ideje rendkívül gyors, jellemzően egy napon belül lezárulnak.

A K&H Bank is az érdeklődők számának megtöbbszöröződéséről számolt be. Ez egyébként már a program indulása előtt is megfigyelhető volt, így a K&H is egyike volt azoknak a bankoknak, amelynél már a szeptember 1-jét megelőző hetekben is meg lehetett kezdeni az ügyintézést, illetve előre hozott értékbecslést lehetett indítani. A bank azt is elárulta, hogy az indulás hetében a weboldaluk látogatottsága megduplázódott az egy héttel korábbihoz képest.

Ekkora összeget igényelnek az adósok

Az MBH Bank előrejelzései szerint az Otthon start programban igényelt átlagos hitelösszeg 35-36 millió forint körül alakulhat, amit a többség használt lakás vásárlására vesz majd igénybe. Az érdeklődők többsége a 18–39 éves korosztályból kerül ki, akik mellett gyakran a szülők is megjelennek adóstársként.

A K&H Bank úgy nyilatkozott, hogy az első napon beérkezett igénylések nagyjából egyharmada a maximális, 50 millió forintos hitelösszegre vonatkozott, míg az igénylések közel fele 40-50 millió forint közötti. Az első igénylések átlagos futamideje 22 év