Így indult az Otthon start program

Jelentős ügyfélforgalomról és gyors ügyintézésről számoltak be a bankok az Otthon start program indulása utáni első hetekben – írja közleményében a Bank360 a pénzintézetek első beszámolói alapján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 8:16
Fotó: Kallus György
Az első tapasztalatok szerint az Otthon start programban az igénylők többsége 35–50 millió forint közötti hitelt vesz fel, jellemzően hosszú, 20 év feletti futamidővel. Bár a 10 százalékos önerő nagy könnyebbséget jelent, sokan emiatt nem jutnak be a programba. A nagy roham garantált volt – írta a Bank360, a pénzintézetek tapasztalataira építve. A hitelintézetek már a program indulását megelőző hetekben elkezdtek felkészülni a megnövekedett ügyfélforgalom kezelésére. 

Nem az első eset, hogy alaptalan támadás éri a szepemberben induló Otthon start programot
Otthon start: így ndult a hónap (Fotó: Shutterstock)

Felkészülten várták a rohamot

Az MBH Bank például meghosszabbította fiókhálózatának nyitvatartását, továbbá az ügyintézői létszámot is megnövelte. Minderre szükség is volt, ugyanis az első napokban kétszeresére nőtt az MBH fiókjainak forgalma, ami több száz lakáshiteles ügyfél kiszolgálását jelentette.

Gördülékeny indulásról számolt be az Erste Bank is – úgy nyilatkoztak: a fiókhálózatuk jól bírja a megnövekedett forgalmat. Az Erste Bank továbbá azt is elárulta, hogy az eddig befogadott és jóváhagyott ügyletek átfutási ideje rendkívül gyors, jellemzően egy napon belül lezárulnak.

A K&H Bank is az érdeklődők számának megtöbbszöröződéséről számolt be. Ez egyébként már a program indulása előtt is megfigyelhető volt, így a K&H is egyike volt azoknak a bankoknak, amelynél már a szeptember 1-jét megelőző hetekben is meg lehetett kezdeni az ügyintézést, illetve előre hozott értékbecslést lehetett indítani. A bank azt is elárulta, hogy az indulás hetében a weboldaluk látogatottsága megduplázódott az egy héttel korábbihoz képest.

Ekkora összeget igényelnek az adósok

Az MBH Bank előrejelzései szerint az Otthon start programban igényelt átlagos hitelösszeg 35-36 millió forint körül alakulhat, amit a többség használt lakás vásárlására vesz majd igénybe. Az érdeklődők többsége a 18–39 éves korosztályból kerül ki, akik mellett gyakran a szülők is megjelennek adóstársként.

A K&H Bank úgy nyilatkozott, hogy az első napon beérkezett igénylések nagyjából egyharmada a maximális, 50 millió forintos hitelösszegre vonatkozott, míg az igénylések közel fele 40-50 millió forint közötti. Az első igénylések átlagos futamideje 22 év

Nem gond az önerő

Az Otthon start program egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy az igénylőknek mindössze 10 százalék önerőt kell kötelezően felmutatniuk, szemben az általánosan használt 20 százalékos minimális elvárással. Ez ugyanakkor nem teljesen új keletű, hiszen bizonyos feltételek mellett már tavaly is igényelhető volt lakáshitel ilyen feltételekkel. (Igaz, az elsőlakás-vásárlók esetében ez a lehetőség korábban csak a 41 évesnél fiatalabbak számára volt elérhető. Ezt a korlátozást szeptember elején törölte el az MNB.)

Az MBH Banknál már 2024 májusa óta elérhető olyan jelzáloghitel-konstrukció, amelyet 10 százalék önerő mellett is igényelhettek a korábbi MNB-szabályozásnak megfelelő elsőlakás-vásárlók. A bank ezzel kapcsolatban elárulta, hogy az azóta eltelt bő egy évben alacsony volt az ügyfélérdeklődés a 10 százalékos önerővel igényelhető hitelek iránt, az értékesített jelzáloghiteleken belül alacsony volt ezen ügyletek aránya. Ugyanakkor az MBH arra számít, hogy az Otthon start program kedvezményes kamata hatására ez változhat, és várhatóan többen fognak alacsonyabb önerővel is lakáshitelt igényelni.

A K&H Banknál sem újdonság a 10 százalékos önerő melletti hitelezés, ugyanakkor a bank véleménye szerint az Otthon start program kapcsán ez a fajta rugalmasság különösen fontos, hiszen a program célcsoportja számára sokszor ez jelenti a belépési lehetőséget a lakáspiacra.

Ezek a leggyakoribb buktatók

A K&H Bank azt is elárulta, hogy a telefonon érdeklődő ügyfelek körében melyek a legtipikusabb okok, amelyek miatt nem tudják igénybe venni az Otthon start lakáshitelt. Alapvetően három okot emeltek ki:

  • Az ügyfél nem rendelkezik elegendő jövedelemmel
  • Nem hitelezhető az ügyfél által megvásárolni kívánt ingatlan
  • Az elmúlt 10 évben az ügyfél rendelkezett 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal egy másik ingatlanban

Bizonyos esetekben az is megnehezítette a kérelmek összeállítását, hogy az élettársak az utolsó pillanatban kikerültek a lehetséges adóstársak közül.

