A románok a magyar reakció miatt hőzöngenek a botrányos meccs másnapján

Számunkra a legfontosabb, hogy a magyar futsal-válogatott győzelemmel felérő 2-2-es döntetlent játszott Romániában, így kijutott az Eb-re. A meccs azonban sajnálatos módon nemcsak emiatt marad emlékezetes, hanem a megvadult román szurkolók balhéja miatt is. A találkozó félbe is szakadt, amikor a lelátóról a pálya szélére nyomultak a románok, akik össze is verekedtek, a csendőrségnek kellett közbelépni.

A megvadult román szurkolók miatt botrányba fulladt a magyar válogatott Eb-selejtezője Craiovában. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar játékosok megfélemlítve érezték magukat a pattanásig feszült helyzetben, nem lehetett tudni meddig fajulnak a dolgok. Azóta kiderült, hogy két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés harapódzott el, a román drukkerek pedig azzal magyarázkodtak, hogy az eredményjelző számukra „felháborító” kiírása miatt akarták megszakítani a meccset, ugyanis Románia–Magyarország helyett Magyarország–Magyarország felirat volt olvasható rajta.

A románok a magyar reakciókkal vannak elfoglalva a megvadult szurkolóik helyett

A szürreális, bohózatba illő magyarázatok miatt akár önvizsgálatot is tarthatnának Romániában, élesen elítélve a szurkolóik viselkedését, ehelyett a román sportlap, a Gazeta Sportulilor a botrány másnapján arról írt cikket, hogy a magyar sajtó hogyan reagált az eseményekre.

Már a címben is kiemelik, hogy a magyar cikkek a magukkal nem bíró románokat hibáztatták. Mégis mi mást tehettek volna? – tárhatjuk szét a kezünknek.

„A román szurkolók nem tudták visszafogni magukat!” – ezt a magyar reakciót emelte ki a román lap, amely arra hegyezte ki a cikkét, hogy a magyar sajtó mit írt az eseményekről.

Talán bölcsebb lenne ebben az esetben a saját házuk táján sepregetni…