  A románok a magyar reakció miatt hőzöngenek a botrányos meccs másnapján
A románok a magyar reakció miatt hőzöngenek a botrányos meccs másnapján

A magyar futsal-válogatott tíz év után újra kijutott az Európa-bajnokságra, miután az erről döntő meccsen 2-2-es döntetlent ért el Craiovában szerdán, így 5-4-es összesítéssel legyőzte Romániát. Az nem meglepetés, hogy egy román–magyar mérkőzés túlfűtött hangulatú, de ami Craiovában történt, az túlment minden határon: a megvadult román szurkolók verekedése miatt félbe is szakadt a találkozó. A meccs másnapján a román sajtó önvizsgálat helyett a magyar reakciókon lovagol.

2025. 09. 25. 7:45
A magyar válogatott tagjai ünneplik a továbbjutásukat a férfi futsal Európa-bajnoki pótselejtezőn játszott, botrányba fulladt Románia - Magyarország mérkőzés után. Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Számunkra a legfontosabb, hogy a magyar futsal-válogatott győzelemmel felérő 2-2-es döntetlent játszott Romániában, így kijutott az Eb-re. A meccs azonban sajnálatos módon nemcsak emiatt marad emlékezetes, hanem a megvadult román szurkolók balhéja miatt is. A találkozó félbe is szakadt, amikor a lelátóról a pálya szélére nyomultak a románok, akik össze is verekedtek, a csendőrségnek kellett közbelépni.

A megvadult román szurkolók miatt botrányba fulladt a magyar válogatott Eb-selejtezője Craiovában
A megvadult román szurkolók miatt botrányba fulladt a magyar válogatott Eb-selejtezője Craiovában. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar játékosok megfélemlítve érezték magukat a pattanásig feszült helyzetben, nem lehetett tudni meddig fajulnak a dolgok. Azóta kiderült, hogy két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés harapódzott el, a román drukkerek pedig azzal magyarázkodtak, hogy az eredményjelző számukra „felháborító” kiírása miatt akarták megszakítani a meccset, ugyanis Románia–Magyarország helyett Magyarország–Magyarország felirat volt olvasható rajta.

A románok a magyar reakciókkal vannak elfoglalva a megvadult szurkolóik helyett

A szürreális, bohózatba illő magyarázatok miatt akár önvizsgálatot is tarthatnának Romániában, élesen elítélve a szurkolóik viselkedését, ehelyett a román sportlap, a Gazeta Sportulilor a botrány másnapján arról írt cikket, hogy a magyar sajtó hogyan reagált az eseményekre.

Már a címben is kiemelik, hogy a magyar cikkek a magukkal nem bíró románokat hibáztatták. Mégis mi mást tehettek volna? – tárhatjuk szét a kezünknek.

„A román szurkolók nem tudták visszafogni magukat!” – ezt a magyar reakciót emelte ki a román lap, amely arra hegyezte ki a cikkét, hogy a magyar sajtó mit írt az eseményekről.

Talán bölcsebb lenne ebben az esetben a saját házuk táján sepregetni… 

