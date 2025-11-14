Fővárosi pénzszórás: fülön csípték Karácsony Gergely körét + videó

A Budapest Brand kapcsán már a városházi vizsgálat során is kiderült, hogy súlyos összegek folynak el a kasszából a túlárazott szerződésekkel, az indokolatlan autóhasználatokkal, a parkolási díjakkal. Az ügyben már feljelentés is történt.

(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Szentkirályi Alexandra szerint nagyon alaposan ki kell vizsgálni a történteket. A Fidesz fővárosi frakciója a legutóbbi ülésen arra tett javaslatot – amit Karácsony Gergely és az őt támogató pártok leszavaztak –, hogy a főpolgármester maga tegyen feljelentést a Budapest Brand ügyében. A frakcióvezető hozzátette: ha Karácsony Gergelynek nincs takargatnivalója azzal kapcsolatban, hogy mi történt az ő városvezetése alatt, akkor azt remélte, semmi problémája nem lesz egy ilyen vizsgálattal, de a feljelentés a főpolgármester részéről nem történt meg.

A Fidesz-frakció vagy akár személyesen Szentkirályi Alexandra is kész arra, hogy ha szükség van feljelentéskiegészítésre, akkor azt megtegye annak érdekében, hogy a budapestiek tisztán láthassanak – tette hozzá a frakcióvezető.