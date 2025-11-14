Budapest BrandKarácsony GergelySzentkirályi Alexandra

Fővárosi pénzszórás: fülön csípték Karácsony Gergely körét + videó

A fővárosi Fidesz-frakció mindent megtesz annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság a Budapest Branddel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 14. 17:48
A Budapest Brand kapcsán már a városházi vizsgálat során is kiderült, hogy súlyos összegek folynak el a kasszából a túlárazott szerződésekkel, az indokolatlan autóhasználatokkal, a parkolási díjakkal. Az ügyben már feljelentés is történt. 

Budapest, 2025. november 6. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros és a budapesti szakszervezetek közötti egyeztetés utáni sajtótájékoztatón a Főpolgármesteri Hivatalban 2025. november 6-án. MTI/Kocsis Zoltán
(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Szentkirályi Alexandra szerint nagyon alaposan ki kell vizsgálni a történteket. A Fidesz fővárosi frakciója a legutóbbi ülésen arra tett javaslatot – amit Karácsony Gergely és az őt támogató pártok leszavaztak –, hogy a főpolgármester maga tegyen feljelentést a Budapest Brand ügyében. A frakcióvezető hozzátette: ha Karácsony Gergelynek nincs takargatnivalója azzal kapcsolatban, hogy mi történt az ő városvezetése alatt, akkor azt remélte, semmi problémája nem lesz egy ilyen vizsgálattal, de a feljelentés a főpolgármester részéről nem történt meg. 

A Fidesz-frakció vagy akár személyesen Szentkirályi Alexandra is kész arra, hogy ha szükség van feljelentéskiegészítésre, akkor azt megtegye annak érdekében, hogy a budapestiek tisztán láthassanak – tette hozzá a frakcióvezető.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

