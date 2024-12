Ronaldo dermesztő fotót osztott meg a karácsonyáról + videó

Cristiano Ronaldo és élettársa, Georgina Rodríguez gyermekeikkel (Mateo, Eva, Alana, Bella Esmeralda) nem először töltik a karácsonyt Lappföldön, három éve is jártak ott, de legkisebb gyermekük, Bella Esmeralda akkor még nem született meg. Most viszont ő is találkozhatott a Mikulással. Ronaldo a nagy hidegben is igyekszik karbantartani magát, a jeges fürdőtől sem riadt meg.

Cristiano Ronaldo Lappföldön Forrás: X/Cristiano Ronaldo

Ronaldo: Ez egy kicsit hideg!

It’s just a little cold 🥶😂



Watch my complete family trip video: https://t.co/hUJ1n3v0h1 pic.twitter.com/5yOUzeVvEb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2024

Cristiano Ronaldo 39 évesen is termeli a gólokat, az al-Nasszr csapatában a szezonban 19 meccsen 16 gólt és három gólpasszt jegyzett, de együttese a szaúdi ligában jelenleg csak a negyedik helyen áll.