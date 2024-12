Dárdai Bence piaci ára háromszorosára nőtt fél év alatt, itt a friss lista!

A Transfermarkt listáján Szoboszlai Dominik továbbra is 75 milliós értékkel a legértékesebb magyar labdarúgó; érdekesség, hogy a Liverpool csapatában ezzel Trent Alexander-Arnold társaságában a harmadik. Az élen álló Luís Diaz neve mellett 85 milliót, a második Alexis Mac Allister neve mellett 80 milliót láthatunk. Némileg az angol, a kolumbiai és az argentin játékos értéke is nőtt. Mohamed Szalah értéke nem változott, továbbra is „csak” 55 millió euró, az egyiptomi támadó hiába ontja a gólokat és a gólpasszokat, 32 évesen már nem a jövő embere.

Szoboszlai, Kerkez és a többiek

Szoboszlai tartja a piaci értékét, Kerkez nyolcmillióval többet ér

Kerkez Milos viszont nagyon is az, a Bournemouth 21 éves magyar védőjének a piaci értéke 20 millióról 28-ra emelkedett. Sallai Roland a Galatasaray csapatban még csak egy gólt szerzett, ez is közrejátszhat abban, hogy az ő piaci értéke 15 millióról 13-ra csökkent, de így is maradt a harmadik legértékesebb magyar labdarúgó, akit Willi Orbán (10 millió, RB Leipzig), Gazdag Dániel (9 millió, Philadelphia Union) és Schäfer András (5 millió, Union Berlin) követ, utóbbi három játékos értéke nem változott.

A hatodik helyen azonban már a 18 éves Dárdai Bence is állhatna a Wolfsburg csapatából, az ő piaci értéke júniusban még csak kétmillió euró volt, most viszont már hatmillió. Dárdai Pál legkisebb fia a német utánpótlás-válogatottban szerepel, a Transfermarktnál nála a német zászló megelőzi a magyart, s azt még nem döntötte el, hogy felnőttként a magyar vagy a német válogatottságot célozza meg.