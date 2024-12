Nincs karácsony a Manchester Citynél, a játékosoknak a bázison kell aludniuk!

A bajnoki címvédő, de szörnyű időszakát élő Manchester City csak hetedik a tabellán, a legutóbbi két meccsét elbukta. Pep Guardiola csapata csütörtökön az Everton ellen hazai pályán játszik, s bár karácsony van, a tréner kihasználta, hogy a City bázisa, az Etihad Campus szállodaként is üzemelhetne. Itt ugyanis 80 olyan hálószoba található, amelyeken a falakat „alvásfokozó” tapétával láttak el, matracokra és párnákra pedig 150 000 fontot költött a klub. Guardiola úgy döntött, hogy a játékosok a szerdai edzés után nem mehetnek haza a családtagjaikhoz, mindenkinek az edzőközpontban kell aludnia – már csak azért is, mert az Everton elleni mérkőzés csütörtökön 13.30-kor kezdődik. A City kedden is edzett, Erling Haaland és társai azonban este és szerda délelőtt a családtagjaikkal lehettek.

Pep Guardiola bekeményített a Manchester City csapatánál

Working towards Boxing Day 💪 pic.twitter.com/LVfFl9ZEi9 — Manchester City (@ManCity) December 24, 2024

Csütörtökön Szoboszlai Dominik csapata, a listavezető Liverpool a 17. helyezett Leicester Cityt, a szintén magyar válogatott Kerkez Milost foglalkoztató, az ötödik helyen álló Bournemouth pedig a 16. Crystal Palace-t fogadja. Kerkez klubja karácsonyi üdvözlőkártyáján is feltűnik, a jobb alsó sarokban:

Itt pedig Szoboszlai Dominik látható: