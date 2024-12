Guardiola olyasmit kért a játékosaitól, mint még soha, hogy megmentsék az idényt

A Manchester Citynél nem szokatlan, hogy az ősz folyamán elhullajt néhány pontot, és esetleg lépéshátrányba kerül a Liverpoollal, vagy éppen az Arsenallal szemben. Pep Guardiola csapata aztán ezt az új évben mindig egy ellenállhatatlan győzelmi sorozattal kompenzálja, és a vetélytársak botlásait kihasználva általában be is húzza a bajnoki címet.

Idén viszont az egy-két döntetlen, esetleg ritka vereség helyett egymás után kapja a pofonokat a Manchester City, amely csak egyet nyert meg a legutóbbi tizenkét tétmeccséből. A címvédő a hetedik helyre csúszott a Premier League-ben, és ha továbbra sem talál rá a helyes útra, a karácsonyi forduló befejeztével még az is előfordulhat, hogy a tizedik pozíció lesz az új otthona. Ezt elkerülendő, a Citynek csütörtökön le kellene győznie az Evertont.

Guardiola riadót fújt

A többi csapat játékosaihoz hasonlóan a manchesteriek is hozzá vannak szokva, hogy karácsonykor meccset kell játszaniuk, hiszen Angliában ennek hagyománya van. De jól mutatja, hogy mennyire nehéz helyzetben is van Guardiola, hogy most szigorúbb a futballistáival, mint eddig bármikor, karácsonykor is alaposan megdolgoztatja őket.

Kyle Walker elárulta, hogy a katalán mester még december 25-ére is edzést ütemezett nekik, pedig ilyesmi korábban sosem fordult elő. A szokatlan döntést azzal magyarázták a Citynél, hogy az Everton ellen „hajnalok hajnalán”, azaz 13.30-kor kell pályára lépniük.

– Az elmúlt pár évben szerencsések voltunk, mert nem kellett december 25-én edzenünk – mesélte podcastjében az égszínkékek csapatkapitánya. – Idén azért lesz így, mert (a Greenwichi középidő szerint – a szerk.) 12.30-kor lesz másnap az Everton elleni meccsünk. De az elmúlt években december 25.-ére pihenőt kaptunk, ami nagyon kellemes volt.

Guardiola elvárásainak megfelelően Walkerék labdát ragadnak Fotó: AFP/Paul ELLIS

Guardiolát viszont nem érdeklik a panaszok. – Ma és holnap este edzésünk lesz, aztán itt maradunk, csütörtökön pedig meccset játszunk – mondta keddi sajtótájékoztatóján a City menedzsere. – Ma este és holnap napközben a családjaikkal lehetnek, de este már itt kell lenniük. Remélhetőleg itt is akarnak lenni. Végülis ez a munkánk.

A manchesteri együttesnek hasznára válhat az extra edzés, a 15., a kiesőzónától négy pontra lévő Everton ugyanis jobb formában van náluk. Három mérkőzés óta veretlen, és az elmúlt két fordulóban kétszer is „kisegítette” a Liverpoolt azzal, hogy ikszelt a Vörösök egyik riválisával: az Arsenaltól és a parádézó Chelsea-től is csent pontot. És természetesen a City ellen is folytatnák a jó sorozatot.