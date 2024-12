Magyar sikereket is hozhat az évszázados múltra visszatekintő Boxing Day

Karácsony és futball elválaszthatatlanok Angliában. Ahogyan Észak-Amerikában az NFL kapcsolódik a hálaadáshoz, kisebb mértékben az NBA a karácsonyhoz, a labdarúgás hazájában december 26-a, a Boxing Day egyet jelent a futballmeccsekkel, amelyek elmaradhatatlan részét jelentik a családi programoknak. Az elnevezés eredete vitatott,

állítólag Charles Dickensre vezethető vissza, aki 1833-ban alkotta meg a kifejezést, és a Boxing Day 1871 óta bevett ünnepnap, bár az ezen a napon tartott ajándékozási szokásokra vonatkozó utalások ennél is régebbre nyúlnak vissza.

A legelfogadottabb elmélet szerint a december 25-i ünnep után a gazdagok szolgái, akiknek karácsonykor dolgozniuk kellett, szabadságot kaptak családjuk meglátogatására, és minden szolga kapott egy dobozt (box), hogy abban vihesse haza az ételeket és az ajándékokat.

Fotó: Getty Images/Offside/Simon Stacpoole

Az első Boxing Day-meccset még az első brit szövetség megalakulása előtt három évvel, 1860-ban a világ első és második legöregebb klubja vívta, és a Sheffield FC 2:0-ra legyőzte a Hallam FC-t, ám a nagy esemény gyökerei még régebbre nyúlnak vissza. A játék különböző variánsairól – a középkori vagy tömegfutballról – 1170-ből származnak az első feljegyzések, és ezeket a mérkőzéseket gyakran karácsonykor vagy húsvétkor játszották, és még ma is akadnak olyan helyek, ahol hagyományőrzésből az eredeti szabályok szerint futballoznak karácsonykor, ilyen a The Orkney Ba vagy a The Royal Royal Shrovetide.

Három nap alatt három meccset játszott a Liverpool

Később, már a viktoriánus korban a meccseket azért is szervezték meg karácsonyra, mert munkaszüneti nap volt, és így a munkásosztály nyilvános eseményeinek az egyik hagyományos része lett, a munkaszüneti napokról szóló 1871-ben Angliában és Walesben elfogadott törvény is ennek a hagyománynak a kialakulását segítette elő. Az első bajnokság keretein belül 1888-ban a Derby County a Bolton Wanderersszel játszott, a West Brom pedig a Preston North Endet fogadta Boxing Dayen, ám ekkoriban még csak a december 25-e számított ünnep- és egyben szabadnapnak, nem véletlen, hogy a meccseket arra a napra időzítették.

Később mindkét napra jutottak mérkőzések, sőt: 1913-ban például a Liverpool 4:2-re legyőzte hazai pályán a Manchester Cityt december 25-én, a Boxing Dayen 1:0-ra elbukta a visszavágót, másnap pedig 3:3-as döntetlent játszott a Blackburn Roversszel.

A nagy változás 1958-ban történt, azóta kizárólag december 26-án telnek meg karácsonykor a stadionok, az ünnep első napját az emberek egyre inkább a családjukkal töltötték el.

Hihetetlen gólzápor, aszályos visszavágók

A Boxing Day történetének kiemelkedő dátuma 1963. december 26., amikor 39 ligameccsen 157, ezen belül tíz élvonalbeli mérkőzésen 66 gól született. Az eredménysor egészen elképesztő: Blackpool–Chelsea 1:5, Burnley–Manchester United 6:1, Fulham–Ipswich Town 10:1, Leicester City–Everton 2:0, Liverpool–Stoke City 6:1, Nottingham Forest–Sheffield United 3:3, West Bromwich Albion–Tottenham Hotspur 4:4, Sheffield Wednesday–Bolton Wanderers 3:0, Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 3:3, West Ham United–Blackburn Rovers 2:8. Ennek az érdekessége, hogy két nappal később megrendezték ezeknek a mérkőzéseknek a visszavágóit, és akkor mindössze 37 találat született, azaz alig valamivel több mint a karácsonyi termés fele, ráadásul több agyonvert csapat revansot tudott venni.

A Premier League 1992 óta íródó történetének legtöbb gólt hozó Boxing Day-meccse a Manchester City 6-3-as győzelme volt a Leicester City ellen 2021-ben, és Harry Kane tartja a Boxing Dayen szerzett legtöbb gól rekordját tíz találattal, amit egyelőre nem tud növelni, hiszen tavaly nyáron a német Bayern Münchenhez szerződött.

A túlzsúfolt naptár miatt akadnak ellenzői is a karácsonyi futballnak, többnyire nem brit születésű edzők és játékosok berzenkednek ellene, ám a hagyományaira roppant büszke Nagy-Britanniában komolyan szóba sem jöhet az eltörlése, amit a fontmilliárdokra rúgó futballüzlet is megsínylene.

Az idén a Premier League 18. fordulója esik a Boxing Dayre, és az angol élvonal mindkét magyar játékosa ezen a napon lép pályára: Kerkez Milos ragyogóan szereplő Bornemouth-a a Crystal Palace-t fogadja, míg Szoboszlai Dominik tabella élén álló és szintén nagyszerű formában futballozó Liverpoolja a Leicestert látja vendégül. A papírforma újabb magyar sikereket ígér, ám a Boxing Day hagyományosan kiszámíthatatlan és különleges a hangulata, semmit sem lehet biztosra venni.