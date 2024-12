Jeff Bezos fizeti a magyar futballistát, aki a világ legrégebbi klubjába igazolt

December 26-án rendezték a világ legelső klubok közötti futballmérkőzését. 1860-at írtak, amikor a három évvel korábban alapított Sheffield FC 2:0-ra legyőzte a frissen alakult Hallam FC-t. „A sportág ettől kezdve robbanásszerű fejlődésnek indult: öt év elég volt hozzá, hogy több száz fős nézősereg kísérje figyelemmel a meccseket, a környéken pedig tizenöt újabb klub is alakult” – írja a találkozó hatásáról Jonathan Wilson a Futballforradalmak című könyvében.

Jakab Simon védőként máris fontos játékosa lett a nagy múltú angol klubnak. Fotó: Sheffield FC

Százhatvannégy évvel később a futball a világ egyik legnagyobb üzlete, a piramis csúcsát képező Premier League-ben több mint 2,3 milliárd eurót költöttek játékosok igazolására az elmúlt nyáron, és Angliában a labdarúgás a karácsonnyal egybeforrott. December 26-án, karácsony második napján, a Boxing Dayen a Premier League az egyetlen európai topbajnokság, ahol fordulót rendeznek, és ilyenkor nemcsak a profik rúgnak labdába, hanem az alacsonyabb osztályokban is játszanak. Napra pontosan 164 évvel a legelső meccs után pályára lép a Sheffield FC is, amelynek most magyar futballistája is van Jakab Simon személyében.

A Real Madrid is megkapta azt a kitüntetést, amit a Sheffield FC

Az újpesti nevelésű, 24 éves középhátvéd november végén igazolt a világ legrégebbi klubjához, tehát még csak néhány hete van ott, és gyorsan szembesült azzal, hogy milyen különleges együtteshez került.

– A körülmények nagyon hasonlók, mint ami a többi nyolcadosztályú csapatnál is megszokott, nincsen jobb pályánk vagy több edzőnk, de az rögtön feltűnt, hogy itt mennyire fontos az imázsépítés – árulta el lapunknak Jakab Simon. – Az első meccsemen meglepett, hogy több fotós és egy videós is dolgozott a csapat mellett, ez nem jellemző ezen a szinten. A közösségi oldalakon több tízezer követője van a klubnak, amelyet mindenhol úgy ismernek, mint a világ legrégebbi együttesét.

Hivatalosan 1857. október 24-én született meg a Sheffield FC, amelyet a nemzetközi szövetség, a FIFA is hitelesített, mint a világ legelső futballcsapatát. Az alapításkor az eredeti cél az volt, hogy a krikettjátékosok meg tudják őrizni a kondíciójukat a téli hónapokban is, a futball népszerűsége azonban hamar túlnőtt ezen.

A sportág fejlődésnek indulásában a Sheffield érdemei olyan nagyok voltak, hogy 2004-ben megkapta a FIFA egyik legjelentősebb kitüntetését, a centenáriumi érdemrendet. Általában olyan személyeket tüntetnek ki, akik sokat tettek a labdarúgásért (Magyarországról Szepesi György kapott érdemrendet 2012-ben), más futballklub azóta sem részesült ilyen elismerésben, csak a Sheffield FC és a Real Madrid.

Jakab Simon szerint nem esnek ki, bár jelenleg utolsók

Nem áll jól a tekintélyes múltú gárda az angol nyolcadosztályban (Northern Premier League, Division One East), ahol az idény felénél az utolsó, 22. helyen található. Érdekes, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy Jakab Simon a Sheffield FC-hez akart igazolni.

– Ha egy csapatnál fut a szekér, akkor nem valószínű, hogy szezon közben új középhátvédet akarnak beépíteni, ellenkező esetben viszont lehet esély bejátszani magam – adott magyarázatot Jakab Simon, akinek bejöttek a számításai, hiszen a legutóbbi két meccsen már kezdő volt. – A cél a bennmaradás, ami szerintem reális lesz a tavasszal.

A Sunderlandi Egyetem csapatából az angol egyetemi válogatottba is bekerült. Fotó: Sunderland University

Jakab az Újpest utánpótlásában játszott, 16 évesen vágott bele az angliai kalandba. A nagyapja, Jakab László már több mint húsz éve dolgozik vívóedzőként Angliában, idehaza többek között az olimpiai bajnok Csongrádi László (akinek nemrég ellopták a szöuli aranyát) és Szabó Bence nevelőedzője volt, ő ajánlotta az unokának, hogy futballozzon kint.

– Bekerültem a Sunderland alapítványi csapatába, ösztöndíjjal focizhattam és tanulhattam kint – mesélte a védő. – Az volt a célom, hogy átkerüljek egy akadémiára, jártam próbajátékon a Middlesbrough utánpótlásában, de két hét után nem ajánlottak szerződést. Végül továbbtanultam, a Sunderlandi Egyetemen sporttudományt és pszichológiát hallgattam, tavaly diplomáztam, és közben az alacsonyabb osztályokban nőttem bele a felnőtt futballba.

Jeff Bezos cégénél dolgozik, de a nyolcadosztályban is kap fizetést

Jakab Simon volt az első magyar, aki bekerült az angol egyetemi labdarúgó-válogatottba, amellyel az amerikai Yale Egyetem csapata ellen is játszott, majd elkezdett dolgozni, és közvetve a Sheffield FC-hez is egy munkalehetőség miatt került, amit a világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos cégénél kapott.

– Az előző csapatom, az Ashington szintén a nyolcadosztályban szerepelt, de kaptam egy jó álláslehetőséget Doncasterben, ahol az Amazon egyik osztályvezetője lehettem. Innen egy-két hónapig még ingáztam vissza az Ashington meccseire, de a többórás utak fárasztók voltak, ezért kezdtem új csapatot keresni a közelben, és a Sheffieldnél egy rövid próbajáték után leigazoltak.

Munkára szükség van, ezen a szinten mindenki félprofi, a heti két edzésért, plusz a hétvégi meccsekért járó fizetés nem elég a megélhetéshez.

– Nagyjából heti 160–190 fontot lehet keresni a nyolcadosztályban, attól is függ, hogy tehetősebb környékről van-e szó – hangsúlyozta Jakab Simon. – A hatodosztályban ugyanez az összeg két edzéssel már 500–600 font is lehet hetente, az ötödosztálytól felfelé pedig már profi játékosok vannak, akik csak ebből élnek. Arról már letettem, hogy a Premier League-ben játsszak, de a profi szint még elérhető lehet.

December 26-án, a Boxing Dayen ugyanúgy pályára léphet Angliában, mint Szoboszlai Dominik a Liverpoolban és Kerkez Milos a Bournemouthban, csak Jakab Simon a nyolcadosztályban a dobogóért küzdő Belper Town ellen játszhat.

– Korábban minden évben hazautaztam karácsonyra, a mostani az első Boxing Day, amit nem hagyok ki – fogalmazott. – Kicsit furcsa, de nagyon várom ezt a különleges meccset.